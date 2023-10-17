Очередные подразделения приступили к выполнению задач в рамках проверки боеготовности ВС Беларуси

Новости Беларуси. Очередные подразделения механизированных соединений Вооруженных Сил Беларуси приступили к выполнению учебно-боевых задач в рамках проверки боевой готовности армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, она проводится по распоряжению Главнокомандующего. Так, одно из танковых подразделений 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады выдвинулось в назначенный район. Этому предшествовала погрузка техники. Личный состав прошел дополнительную подготовку, в том числе на российских полигонах.

Денис Кудрявцев, заместитель командира бригады:

Примечательно то, что личный состав батальона буквально недавно вернулся из Российской Федерации, где в центре подготовки проходил обучение тактике действий с учетом анализа опыта специальной военной операции.

Проверка носит комплексный характер и позволит определить готовность воинских частей и подразделений к решению поставленных перед ними задач. К месту их выполнения колонны военной техники передвигаются по дорогам общего пользования в Минской, Гродненской, Брестской и Витебской областях.