Фархад Ибрагимов: «Эрдоган рассчитывает на то, что и ХАМАС никуда не денется»
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Фархад Ибрагимов, политолог, специалист по Ближнему Востоку, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» (Россия):
Должно было быть создано два государства: еврейское и арабское. Но в Израиле посчитали, что это решение вопроса неприемлемо для них. Дело в том, что позиция Эрдогана по Палестине вполне уместна для ряда мусульманских держав и вполне логична для позиции Эрдогана как такового. Потому что мы с вами знаем прекрасно, что Эрдоган пришел к власти в Турции на волне религиозных убеждений. Он от этих убеждений не сворачивал. Он был несколько европейскоцентричным, но впоследствии стал таким евроскептиком. Что сейчас происходит?
Дело в том, что ХАМАС – это структура, которая управляется группировкой «братьев-мусульман». Не секрет, что Эрдоган этой группировке симпатизирует. Более того, Катар, страна, которая финансирует ХАМАС, тоже является главным донором финансовым для «братьев-мусульман». И идеология здесь тоже вполне логичная, они исходят из того, что Палестину нужно сохранить как минимум на этой платформе. Более того, Эрдоган призывает, что нужно как раз таки обратиться к варианту 1947 года. Все дело в том, что несмотря на то, что «братья-мусульмане» являются такими убежденными и ревностными суннитами, все равно этот вопрос объединяет фактически всех мусульман мира, в том числе шиитский Иран, который тоже на волне своего исламского фундаментализма, который начался в Иране в 1979 году после революции, тоже дал им возможность себя проявить на этом треке и таким образом заявить о том, что они тоже будут бороться за права палестинцев в этом регионе.
Фархад Ибрагимов:
Что же хочет на самом деле Эрдоган? Во-первых, мы с вами знаем, что долгое время офис ХАМАСа находился в Турции. Правда, некоторое время назад стало известно, что офис убрали, они полностью переместились в Катар. Поэтому израильтяне заявляют о том, что они бомбят по ХАМАСу, по сектору Газа и уничтожают руководство ХАМАСа – да, частично так оно и есть, но костяк этой организации все равно живуч, потому что они все находятся в Катаре, никто их никуда не выдаст. Более того, ведь на самом-то деле Эрдоган рассчитывает на то, что и ХАМАС никуда не денется, эта структура будет продолжать о себе заявлять. И они уйдут и в подполье, они могут быть партизанами, они будут разрушать Израиль изнутри, что еще страшнее для всех, и для «Масада», и для ЦАХАЛа, поскольку одно дело – воюете друг против друга, ты понимаешь, с кем ты воюешь, а другое дело, когда ты не знаешь, кто твой сосед. И Эрдоган предупреждает израильтян, что это так им даром не пройдет, естественно, отразится на них, на их безопасности, и очень долгое время Эрдоган считал, что израильтяне не справятся с этими самыми проявлениями. А он говорил об этом, что ждите неожиданного удара. Израильтяне насмехались над турками, над иранцами. Вот то, что мы увидели в минувшую субботу, оказалось реальностью.
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