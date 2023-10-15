Фархад Ибрагимов: «Эрдоган рассчитывает на то, что и ХАМАС никуда не денется»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Фархад Ибрагимов, политолог, специалист по Ближнему Востоку, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» (Россия):

Должно было быть создано два государства: еврейское и арабское. Но в Израиле посчитали, что это решение вопроса неприемлемо для них. Дело в том, что позиция Эрдогана по Палестине вполне уместна для ряда мусульманских держав и вполне логична для позиции Эрдогана как такового. Потому что мы с вами знаем прекрасно, что Эрдоган пришел к власти в Турции на волне религиозных убеждений. Он от этих убеждений не сворачивал. Он был несколько европейскоцентричным, но впоследствии стал таким евроскептиком. Что сейчас происходит?

Дело в том, что ХАМАС – это структура, которая управляется группировкой «братьев-мусульман». Не секрет, что Эрдоган этой группировке симпатизирует. Более того, Катар, страна, которая финансирует ХАМАС, тоже является главным донором финансовым для «братьев-мусульман». И идеология здесь тоже вполне логичная, они исходят из того, что Палестину нужно сохранить как минимум на этой платформе. Более того, Эрдоган призывает, что нужно как раз таки обратиться к варианту 1947 года. Все дело в том, что несмотря на то, что «братья-мусульмане» являются такими убежденными и ревностными суннитами, все равно этот вопрос объединяет фактически всех мусульман мира, в том числе шиитский Иран, который тоже на волне своего исламского фундаментализма, который начался в Иране в 1979 году после революции, тоже дал им возможность себя проявить на этом треке и таким образом заявить о том, что они тоже будут бороться за права палестинцев в этом регионе.