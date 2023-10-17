Глава МИД Венесуэлы: приложим максимум усилий, чтобы вывести отношения с Беларусью на новый уровень

Президент Беларуси сегодня, 17 октября, также провел встречу с министром иностранных дел Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подчеркнул, что если сотрудничество может быть трехсторонним, например, с участием Кубы, Беларусь не видит в этом проблемы. Наша страна выступает за наращивание связей с дружественными государствами. Ведь сегодня важно иметь надежных партнеров, на что указали беспрецедентные санкции. Как отметил министр иностранных дел Венесуэлы, политика ограничений Запада принесла в том числе положительный результат. Так, Беларусь и Венесуэла убедились, что должны работать сообща в тесном контакте.

Иван Хиль Пинто, министр иностранных дел Венесуэлы:

Наш визит в Беларусь очень плодотворный. Мы провели встречу с министром иностранных дел, с политическим руководством страны и сегодня с Президентом. В результате договорились осуществить перезапуск наших двусторонних отношениях в торгово-экономической и промышленной сферах. Также мы обсудили взаимодействие по другим направлениям: в энергетической сфере, в сельском хозяйстве и туризме. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы не просто перезапустить наши двусторонние отношения, а вывести их на еще более высокий уровень.

В качестве первого шага к перезапуску взаимоотношений станет заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Оно пройдет в Минске, в конце ноября.