В Барановичах обсудили, как продвигать белорусскую продукцию на внутреннем рынке

Новости Беларуси. Тема развития внутреннего спроса и стимулирования собственного производителя остается в числе приоритетных для белорусского правительства. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Барановичах сегодня говорили о законах здоровой конкуренции, проблемах в продвижении товаров и соперничестве с импортом без потери в качестве. На встречу пригласили руководителей крупнейших предприятий пищевой, легкой и химической промышленности, а также представителей торговых сетей. Не обошлось без презентации белорусской продукции, сравнения ее с импортными аналогами. Представили и новинки – например, экошоперы для супермаркетов и сладости без глютена и калорий.

Николай Сн опков, первый заместитель премьер-министра Б еларуси : Безусловно, конкурентоспособны, вкусно, безусловно, узнаваемы. Моя задача, правительства – еще раз осмыслить те импульсы, те механизмы, которые бы позволили более комфортно активно продвигать отечественную продукцию в торговых сетях на внутреннем рынке.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Не каждый сегодня наш белорусский производитель может дать отсрочку платежа, не контролировать выручку, может быть, такую глубокую скидку не каждый может дать, как предлагают, например, импортные товары. Сегодня уникальная возможность еще раз попробовать сблизить позиции и найти решения, законодательные акты, может, на уровне страны, каких-то ведомств или на уровне совета министров, которые помогут расширить долю отечественных товаров на наших полках.

Подобная встреча на уровне правительства будет не единственной. Для выработки справедливых и рациональных подходов в позиционировании белорусских товаров на отечественных прилавках разговор продолжится и в других регионах.