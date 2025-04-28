На Международной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» представлена белорусская продукция

На других посмотреть и себя показать, тем более, что показать есть что. Уникальные промышленные образцы и комплексные решения в рамках единой экспозиции «Made in Belarus» представляет наша страна на выставке в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проведение «ИННОПРОМ. Центральная Азия» символически открывает сессию годовых выставок «ИННОПРОМ», которые состоятся также в Екатеринбурге и впервые в Минске.