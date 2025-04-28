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На Международной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» представлена белорусская продукция

28 апреля 2025 16:57
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На других посмотреть и себя показать, тем более, что показать есть что. Уникальные промышленные образцы и комплексные решения в рамках единой экспозиции «Made in Belarus» представляет наша страна на выставке в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проведение «ИННОПРОМ. Центральная Азия» символически открывает сессию годовых выставок «ИННОПРОМ», которые состоятся также в Екатеринбурге и впервые в Минске.

На Международной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» представлена белорусская продукция-2

В Узбекистане экспонируется продукция 17-ти белорусских предприятий и их филиалов, среди которых известные отечественные компании. В рамках деловой программы выставки запланировано полтора десятка мероприятий, где участники профильных дискуссий обсудят ключевые темы, отражающие современные вызовы и возможности промышленного развития. Интеграция на основе передовых технологий – это то, в чем сегодня заинтересована Беларусь, выстраивая кооперационные связи с целым рядом стран. Узбекистан – в их числе.

# Выставка # Международное сотрудничество

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