На Международной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» представлена белорусская продукция

На других посмотреть и себя показать, тем более, что показать есть что. Уникальные промышленные образцы и комплексные решения в рамках единой экспозиции «Made in Belarus» представляет наша страна на выставке в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проведение «ИННОПРОМ. Центральная Азия» символически открывает сессию годовых выставок «ИННОПРОМ», которые состоятся также в Екатеринбурге и впервые в Минске.
В Узбекистане экспонируется продукция 17-ти белорусских предприятий и их филиалов, среди которых известные отечественные компании. В рамках деловой программы выставки запланировано полтора десятка мероприятий, где участники профильных дискуссий обсудят ключевые темы, отражающие современные вызовы и возможности промышленного развития. Интеграция на основе передовых технологий – это то, в чем сегодня заинтересована Беларусь, выстраивая кооперационные связи с целым рядом стран. Узбекистан – в их числе.