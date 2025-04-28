Почему Старые Дороги так называются? Узнали у сотрудника музея историю 500-летней давности

Дарим путевку в Стародорожский район в программе «Путевка BY». Край камней и святынь, рухаўскіх дываноў и вековых дубов. Совершим путешествие во времени и отправимся на почтовую станцию XIX века. Заглянем в центр ремесел и сделаем оберег на счастье. И окунемся в сказочную страну в деревне Мишевичи!

Город с историей в пять веков! Здесь есть семь чудес и много поводов для счастья. Старые Дороги – клондайк для туристов! Стартуем с музея. Здесь можно познакомиться с биографией края. Самыми известными владельцами были князья Олельковичи. Последней представительницей рода была легендарная София Слуцкая.