Почему Старые Дороги так называются? Узнали у сотрудника музея историю 500-летней давности

Дарим путевку в Стародорожский район в программе «Путевка BY». Край камней и святынь, рухаўскіх дываноў и вековых дубов. Совершим путешествие во времени и отправимся на почтовую станцию XIX века. Заглянем в центр ремесел и сделаем оберег на счастье. И окунемся в сказочную страну в деревне Мишевичи!
Город с историей в пять веков! Здесь есть семь чудес и много поводов для счастья. Старые Дороги – клондайк для туристов! Стартуем с музея. Здесь можно познакомиться с биографией края. Самыми известными владельцами были князья Олельковичи. Последней представительницей рода была легендарная София Слуцкая.
Екатерина Сидорок, старший научный сотрудник Стародорожского историко-этнографического музея:
Наистарейшее упоминание о местечке Старые Дороги нам удалось отыскать в документах Литовской метрики, а это 1524 год. Это было небольшое село. И случившийся прорыв в социальном развитии, экономическом развитии был связан с развитием почтового тракта. Строительство дороги проводилось в довольно жестких условиях. Земли у нас болотистые. Повсеместно проводили мелиорацию, придерживались ранее проложенных гатей, которые строили между хуторами для того, чтобы поддерживать дружеские отношения. Местечко по старой гати начали называть Старые Дороги. Местечко, которое построили южнее, стали называть также Дорогами, только Новыми.
Подробности смотрите в видео.