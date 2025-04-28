Всегда носили оружие и защищали княжеские послания – рассказываем, как работали почтмейстеры в XIX веке

Дарим путевку в Стародорожский район в программе «Путевка BY». Край камней и святынь, рухаўскіх дываноў и вековых дубов. Совершим путешествие во времени и отправимся на почтовую станцию XIX века. Заглянем в центр ремесел и сделаем оберег на счастье. И окунемся в сказочную страну в деревне Мишевичи!

Старинные фотокарточки – портал в прошлое. На улочках шумят сани, телеги, дилижансы, а вы чувствуете себя пассажиром. На гужевом транспорте перевозили людей и доставляли почтовый груз. Профессия почтмейстера была престижной и передавалась от отца к сыну.

Дресс-код служащих напоминал военную форму и поражал статностью. Оружие всегда было при них, чтобы защитить важное княжеское послание. Сотрудники имели право даже вскрыть письмо, если оно могло содержать государственную угрозу. Окунемся в рабочие будни почтмейстера и заглянем в кабинет.

Екатерина Сидорок, старший научный сотрудник Стародорожского историко-этнографического музея:

На самом деле, почтовую станцию в начале XX века можно сравнить с сегодняшней автозаправочной станцией. Совершались как административные процедуры, так и культурно-досуговые мероприятия. Почтмейстер занимался тем, что оформлял посылки, почтовые переводы, письма, бандероли. На каждой станции имелись на содержании лошади под определенными номерами. Почтмейстер вел их учет, таким образом, перегонные лошади с течением времени возвращались на свою родную почтовую станцию.