Какой охват у канала «Азарёнок.СТВ»? Ответил автор

Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Гриш, ты завел Telegram-канал, он у тебя уже достаточно популярный, «Азаренок.СТВ», больше чем четыре тысячи. Охват, наверное, очень большой. Григорий Азаренок, политический обозреватель, автор программ «Тайные пружины политики» и «Орден Иуды»:

Да, охват бывает до 30, 40, 50 тысяч, и в России его уже цитируют. Но тут же самое главное – мы научились пользоваться их языком. Особенности есть, все знают, что люди в основном читают только заголовки, поэтому яркая подпись решает, может быть, 90 %, на чем брал TUT.BY. Они напишут: все пропало, все умерли. Статью открываешь – там вообще не про это, но все так подумали. И поэтому, да, Telegram – это тоже способ, главное, чтобы было что доносить. А что доносить? Нашу государственную позицию, потому что сейчас и Женя, и Юля – это не просто журналист, это носитель смыслов, носитель идей, носитель определенного стиля и склада ума – нашего, государственного. И они пытаются заткнуть нам рот, но мы заткнем им рот.

Алена Родовская, радиоведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио»:

Разница, получается, между блогерами и журналистами в Telegram-канале в чем? Журналист несет ответственность за то, что он публикует, потому что он официальное лицо, у него его закон о СМИ. А блогеры – это мнение. Сегодня они думают так, а завтра они думают по-другому. И никто их контролировать не может. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Когда блогера берешь на работу, он становится журналистом. Алена Родовская:

Он понимает всю ответственность за то, что будет происходить потом в эфире, потому что есть закон. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Женя, почему ты не завел Telegram?

Евгений Пустовой, политический обозреватель, автор программы «Политика без галстуков и купюр»:

Нет времени. Обязательно я это поручение исполню. Кирилл Казаков:

Юля, а твой Telegram-канал живет? Юлия Артюх, политический обозреватель, автор программы «Негладко», блогер:

Говорят, что живет. На самом деле я не очень увлекаюсь его ведением. Я больше репощу, расшариваю, как модно говорить, информацию. Беру у Гриши из Telegram-канала какую-то информацию, из других источников. Где-то высказываю свое мнение в этом же Telegram-канале. Но я вижу там жаркие дебаты, особенно в последнее время. Пусть читают.