Какой охват у канала «Азарёнок.СТВ»? Ответил автор
Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Гриш, ты завел Telegram-канал, он у тебя уже достаточно популярный, «Азаренок.СТВ», больше чем четыре тысячи. Охват, наверное, очень большой.
Григорий Азаренок, политический обозреватель, автор программ «Тайные пружины политики» и «Орден Иуды»:
Да, охват бывает до 30, 40, 50 тысяч, и в России его уже цитируют. Но тут же самое главное – мы научились пользоваться их языком. Особенности есть, все знают, что люди в основном читают только заголовки, поэтому яркая подпись решает, может быть, 90 %, на чем брал TUT.BY. Они напишут: все пропало, все умерли. Статью открываешь – там вообще не про это, но все так подумали. И поэтому, да, Telegram – это тоже способ, главное, чтобы было что доносить. А что доносить? Нашу государственную позицию, потому что сейчас и Женя, и Юля – это не просто журналист, это носитель смыслов, носитель идей, носитель определенного стиля и склада ума – нашего, государственного. И они пытаются заткнуть нам рот, но мы заткнем им рот.
Алена Родовская, радиоведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио»:
Разница, получается, между блогерами и журналистами в Telegram-канале в чем? Журналист несет ответственность за то, что он публикует, потому что он официальное лицо, у него его закон о СМИ. А блогеры – это мнение. Сегодня они думают так, а завтра они думают по-другому. И никто их контролировать не может.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Когда блогера берешь на работу, он становится журналистом.
Алена Родовская:
Он понимает всю ответственность за то, что будет происходить потом в эфире, потому что есть закон.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Женя, почему ты не завел Telegram?
Евгений Пустовой, политический обозреватель, автор программы «Политика без галстуков и купюр»:
Нет времени. Обязательно я это поручение исполню.
Кирилл Казаков:
Юля, а твой Telegram-канал живет?
Юлия Артюх, политический обозреватель, автор программы «Негладко», блогер:
Говорят, что живет. На самом деле я не очень увлекаюсь его ведением. Я больше репощу, расшариваю, как модно говорить, информацию. Беру у Гриши из Telegram-канала какую-то информацию, из других источников. Где-то высказываю свое мнение в этом же Telegram-канале. Но я вижу там жаркие дебаты, особенно в последнее время. Пусть читают.
Григорий Азаренок, политический обозреватель, автор программ «Тайные пружины политики» и «Орден Иуды»:
Кстати, у меня принципиальная позиция – я не ставлю никакого «панабота», чтобы он чистил какие-то фразы или кого-то не пускал, никого не баню. И у меня там бывает по две-три тысячи комментариев, потому что все змагары, и боты в том числе, туда набегают. Но мне это нравится почему? Пускай наши люди, наши патриоты… То, что Серега в эфире «Беларусь 1» говорил: вы лайк поставьте, может, страну это спасет. Поэтому сделайте. Мне кто-то говорит, что я сталкиваю людей. Нет. Пускай люди привыкают к тому, что в современном мире свою позицию, себя надо отстаивать везде, на любой площадке. Потому что это не мирное существование, это информационная война на то, чтобы нас уничтожить.
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