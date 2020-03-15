Европа ушла на карантин из-за коронавируса. Как не поддаться панике и каким новостям верить?

Новости Беларуси. Коронавирус. В Китае удалось взять ситуацию под контроль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К сожалению, пока нельзя сказать того же о европейском континенте, где последние дни регистрируется стремительный рост числа заболевших. Вообще, во многих странах сейчас непросто. В связи с этим на самых разных уровнях звучат заявления, принимаются решения. Контролировать ситуацию, помогая нуждающимся, но не нагнетая обстановку. Пожалуй, вот так можно охарактеризовать задачу, поставленную Президентом в связи с коронавирусом.

Распространение коронавируса последние недели настолько владеет нашими умами, что обойти ее было никак нельзя. Тем более что действительно многое зависит от того, как сработают и медики, и милиционеры. Коронавирус, престиж работы участковых и личная ответственность. О чём говорили Президент Беларуси и министр МВД Юлия Огнева, СТВ:

Многое, конечно, зависит от дальнейшей слаженной работы врачей. Многое, но не все. Человеческий фактор. Им, если постараться, можно объяснить, например, бесконечное обновление новостных сайтов в поиске информации о количестве заболевших, что неизбежно приводит к приступам паники разной степени тяжести. Или желание бежать в аптеки и скупать маски. И даже гневные комментарии в соцсетях о якобы недостаточности принимаемых в стране мер. Все ок, имеете право. Но как думаете: не стоит ли каждое утро начинать с вопроса, а все ли делаю лично я для того, чтобы уберечься самому и уберечь тех, кто рядом? «Чувство страха усиливает невежество». Победившая коронавирус женщина о своём выздоровлении

Алёна Сырова, корреспондент:

Обвал цен на нефть, колебания на фондовых биржах и коронавирус наконец – экспертам в соцсетях на этой неделе совсем непросто. Приходится молниеносно переквалифицироваться из финансистов и политологов в эпидемиологов. Шутка ли – ВОЗ объявил пандемию? А люди с активной гражданской позицией, широким кругозором: от квантовой физики до педагогики, и со своим драгоценным мнением по любому поводу рискуют остаться неуслышанными.

Сотни, нет, тысячи блогеров и просто пользователей, проштудировав Google, послушав знакомую знакомых, знакомая которых работает в клинике, решают выйти на тропу войны с вирусом и бездействием Минздрава. По их мнению, наши врачи сидят без дела, а если и нет, то работают недостаточно активно, не обо всем рассказывают. Караник: «Мы перепрофилируем больницы не потому, что всё плохо»

Алёна Сырова:

Минздрав, который с момента появления нулевого пациента в нашей стране по нескольку раз в день информирует всех о развитии событий с коронавирусом. Минздрав, который каждый день напоминает о правилах защиты, распространяя информацию в самых разных СМИ. Так почему бы просто не довериться профессионалам, которые лучше, чем мы, разбираются в этих вопросах? Караник: В ситуации с коронавирусом у нас есть планы А, В, С, D. Мы пока находимся на плане А

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

У нас ресурсов достаточно. И наши ограничительные меры направлены на то, чтобы не было кластерных заболеваний, когда нагрузка будет меньше расчетной. Если это будут единичные случаи или небольшие группы, то ресурсов здесь более чем достаточно. Мы гораздо лучше готовы, чем 5-6 лет назад. Одних аппаратов ИВЛ по республике более 2 тысяч, а если еще добавить наркозно-дыхательное оборудование, которое тоже может использоваться в режиме ИВЛ, это еще 1,5 тысячи.

Мы ввели санитарный контроль на границах, ограничили проведение массовых мероприятий, по всей стране в местах массового скопления людей развешены дезинфекторы, проходит обработку общественный транспорт – в общем, проводятся все необходимые на данный момент мероприятия. И их достаточно. ВОЗ: в Беларуси инфекция находится под полным контролем и все контакты прослежены

Алёна Сырова:

И всё бы ничего, были бы мы спокойны, но соседние страны закрыли границы. Возникает вопрос: а мы что, хуже? Подождите, Литва, Латвия, Польша – напоминаю, члены Евросоюза и шенгенской зоны. Между ними нет границ, а значит, граждане могут спокойно перемещаться между всеми 26 странами-участницами соглашения.

Ещё раз: без такой меры, например, зараженный итальянец может беспрепятственно приехать в Германию. Собственно, так и распространился вирус по Европе. Потому понятно желание закрыть границы в рамках ЕС. Скажете, но ведь Украина тоже ограничила въезд – да, но как и остальные только для иностранных граждан. И это логично, своих-то как домой не пустить? «Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Батыр Бердыклычев, представитель ВОЗ в Беларуси:

Но не во всех странах европейского региона, особенно Западной Европы, сохранилась служба санитарно-эпидемиологического надзора. То есть у них нет возможности выявлять и отслеживать контакты первого уровня заболевших так, как это необходимо для сдерживания эпидемии. В Беларуси такая система сохранилась и достаточно хорошо функционирует. Поэтому меры, которые принимаются в Беларуси, во многом соответствуют рекомендациям, соответствующим риску распространения инфекции. Другой вопрос в том, что далеко не все говорят правду, некоторые утаивают свои маршруты. Владимир Караник рассказал о состоянии пациента с коронавирусом, который скрыл нахождение в Северной Италии Алёна Сырова:

Кстати, помните иранца – нашего нулевого пациента? Он, попав на карантин, стал блогером, лидером мнений, подробно делился происходящим в стенах инфекционки. И после того, как выздоровел и выписался, вот что говорит.

Кстати, в той ситуации студентов БНТУ перевели на дистанционное обучение. Устроили карантин и на их примере заодно посмотрели, как могут развиваться события, если попросить белорусов самоизолироваться.

Что получили? Большинство из ребят разъехались по стране к мамам, папам, бабушкам и дедушкам. А между тем, именно эта часть населения – пожилые люди – нуждается в наибольшей защите. Им вовсе не стоит контактировать с потенциальными переносчиками любых инфекций – все это ослабляет иммунитет.

Алёна Сырова:

Даже учитывая этот факт, эксперты из соцсетей, интернет-сообщество предлагают закрыть школы и отправить на карантин детей, которые не находятся в зоне риска по заражению вирусом, но, напоминаю, могут его переносить. С высокой долей вероятности вы призовете на помощь бабушек и дедушек.

Паника ничего хорошего не приносит, по-моему, ни в каких ситуациях, даже в ситуации с коронавирусом. Надо просто быть внимательным к себе в этой ситуации.

Как обычно, при вирусной инфекции нужно просто беречься, но не до паники, это точно. Алёна Сырова:

Вообще вся эта история с коронавирусом превращается в какое-то реалити-шоу, где блогеры в разных точках мира один за одним анализируют ситуацию, высказывают свое мнением, стримят на фоне пустых полок в магазинах, изолированных стран. А мы, благодарные зрители, отрываемся от экранов только на дезинфектор и мытье рук.

Так вот, глядя на это безумие, трудно самим не поддаться панике, а если к заграничным стримам прибавить видео и фото доверху заполненных тележек из белорусских магазинов, совсем дурно становится.

Спокойно себя чувствуем. Считаем, что немножко надумано и нет такого большого ужаса и проблемы большой. Алёна Сырова:

Вообще, исходя из сегодняшней ситуации с коронавирусом в нашей стране, становится понятно: если уж каких мер не хватает, так это штрафов за панику. Мы смотрим на других, которые закрывают границы, просят жителей быть дома. И для уверенности, что граждане не ослушаются, ввели дополнительные стимулы.

В Сингапуре, например, режим самоизоляции: если человек находится вне дома, предусмотрены штрафы до 10 тысяч долларов и тюремные сроки до полугода. В Израиле нарушение карантина чревато сроком до 7 лет. А в Украине уже привлекли к ответственности женщину за распространение фейковой информации о коронавирусе.