Караник: В ситуации с коронавирусом у нас есть планы А, В, С, D. Мы пока находимся на плане А

Новости Беларуси. Повода для паники в связи с ситуацией с коронавирусом в Беларуси нет. Такое заявление сделал Александр Лукашенко, принимая с докладом во Дворце Независимости министра здравоохранения Владимира Караника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпидемиологическую ситуацию прокомментировал и руководитель ведомства. По его словам, распространение коронавируса в стране под контролем. Все пациенты в Беларуси, у которых выявлено заболевание, чувствуют себя удовлетворительно. Четверо уже вылечились, у них получены отрицательные тесты. К тому же, новые случаи фиксируются в основном у людей, которые ранее контактировали с заболевшими.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Ситуация по-прежнему в нашей стране контролируемая. Если ты идешь на операцию, у тебя всегда есть план А. Если у тебя нет плана В, то ты плохой хирург, потому что ты должен понимать о том, что всегда может пойти что-то не так.

Так вот в ситуации с коронавирусной инфекцией у нас есть план А, план В, план С, план D в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Мы пока еще находимся на плане А.

Мы говорим о том, что (и это обсудили с главой государства) ограничения на проведение массовых мероприятий для того, чтобы те люди, которые может быть в легкой форме эту инфекцию переносят и не обратились за медицинской помощью, чтобы было меньше шансов поделиться этой инфекцией с большим количеством людей.

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