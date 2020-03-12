Владимир Караник рассказал о состоянии пациента с коронавирусом, который скрыл нахождение в Северной Италии

Как заявил министр здравоохранения Владимир Караник, ситуация с коронавирусом выявила некоторые проблемы – с одной стороны несознательность отдельных людей, с другой стороны – ненужную шумиху в прессе и попытки вторгнуться в личную жизнь людей. Поэтому были случаи, когда люди скрывали, что находились в эпидемически неблагоприятных районах, и поздно обращались к медикам.

Новости Беларуси. Ситуация с коронавирусом в Беларуси контролируемая. Пациенты, у которых была диагностирована инфекция, находятся в удовлетворительном состоянии. У четверых уже есть отрицательные тесты на коронавирус – людей сейчас наблюдают необходимый период.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Пациент, который был госпитализирован 9 марта в Минске с пневмонией в не очень хорошем состоянии, в состоянии средней степени тяжести. Он скрыл и от нас, и от сотрудников ЛОДЭ, что он находился в Северной Италии, потому что прилетел он рейсом из Мюнхена. У нас есть определенные красные флажки, которые мы поставили, чтобы не пропустить случаи инфекции. Все пневмонии средней степени тяжести и пневмонии тяжелого течения обязательно типируются на наличие коронавируса. Не важно, говорит человек, что он был или не был за границей – мы типируем всех.

10 марта пришел положительный тест. Спасибо очень хорошему сотрудничеству с нашими китайскими коллегами по схеме лечения, которая на сегодня считается наиболее эффективной. Это утверждено уже в виде инструкции и разослано во все медучреждения. Незамедлительно были применены эти подходы к лечению. На сегодняшний момент признаки дыхательной недостаточности ушли, пациент переведен в удовлетворительное состояние.

Мы еще раз говорим, что чем позже человек обратится за медицинской помощью – тем дольше ему предстоит лечиться и тем выше шанс развития осложнений.

Министр посоветовал людям, которые вернулись из неблагоприятных районов, сдать тест, в течение двух недель ограничить свои контакты, не посещать общественные места и своих пожилых родственников.