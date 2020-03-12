Караник: «Мы перепрофилируем больницы не потому, что всё плохо»

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

На сегодняшний момент у нас есть протоколы лечения, у нас есть выстроенная система контроля и у нас есть понимание, что делать дальше. И когда мы перепрофилируем больницы, это не потому, что все плохо. У нас позиция такая: если один пациент с лабораторно подтвержденным либо с подозрением на коронавирусную инфекцию находится в корпусе, в этом корпусе никаких других пациентов быть не должно. То есть там находятся либо его контакты, либо те, кто находится с подозрением, чтобы не допустить перекрестных. Соответственно, когда мы видим, что не можем разделять потоки пациентов, мы освобождаем следующий корпус. Мы работает на профилактику для того, чтобы нам не пришлось тушить вспышку.

И как показывает опыт других стран, в любой ситуации при грамотной организации, наверное, через полгода, через год о коронавирусе будут активно дискутировать специалисты, которые будут анализировать результаты и эффективность различных схем лечения, которые будут изучать биологию вируса, чтобы разработать препарат, который на него воздействует, и которые будут думать о вакцинах. Потому что есть шанс, что когда-нибудь нечто подобное опять вернется.

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Сейчас кажется, что это катастрофа и апокалипсис. На самом деле это просто один из вирусов, рядом с которыми мы живем миллионы лет. Конечно, сам человеческий вид живет меньше, чем миллионы лет, но вирусы живут на нашей территории миллионы лет. С момента возникновения человека он активно с ними сосуществовал и учился с ними бороться.

Когда вирус переходит от животного на человека, иммунной системе и системе здравоохранения надо чуть-чуть больше времени для того, чтобы с этим справиться. Но мы это время уже получили.