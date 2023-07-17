Евгений Семибратов: поляки намереваются воспользоваться кризисом в Украине для восстановления Речи Посполитой
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Я думаю, что мы должны подытожить это мероприятие, насколько оно важно и насколько мы могли между строк прочесть или обнаружить эти ключевые сигналы. И если мы говорим о гиенах Европы, Польше, которая всячески пытается в определенную схватку, борьбу с Республикой Беларусь вступить, говорит о необходимости размещения ядерного оружия и на ее территории, как будет развиваться в целом настроение и взаимодействие между участниками, членами НАТО?
Евгений Семибратов, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (Россия):
Вы отметили весьма немаленькую роль Польши, а Польша претендует на сильно большее. Я бы предложил одну такую политологическую аксиому. НАТО пишем – США в уме. Потому что НАТО очень удобно пользуется этим моментом. И вот коль мы затронули тему с выборами 2024 года, то я бы в качестве ключевых выделил бы одни выборы. Это выборы президента Соединенных Штатов Америки. И администрации Байдена жизненно важно получить в Украине хоть какой-то успех. Потому что сейчас вся политика администрации строится на успехах противостояния с Россией, потому что... Сейчас я процитирую одного известного американского политического деятеля, который посмел сказать, что лучшие инвестиции – это в убийство русских. Линдси Грэм это сказал в ходе визита в Киев.
И в контексте вот всех этих весьма разнонаправленных процессов, которые одни нам подсказывают о том, что будет эскалация, другие говорят о том, что, наверное, будет какое-то замирение, я бы вспомнил, что буквально на прошлой неделе из Германии пришло очень интересное заявление в качестве теории. Но, с моей точки зрения, от этого заявления попахивает таким феодализмом XXI века, не постесняюсь сказать. О том, мол, а давайте принимать Украину в НАТО по частям.
Надежда Сасс:
Это достаточно честно. Мне кажется, так и будет, если произойдет. Раздел Украины своего рода.
Евгений Семибратов:
Совершил такой крюк, чтобы выйти на Польшу, которая уже без зазрения совести смотрит и на Львов, и на Ивано-Франковск, и на другие регионы Западной Украины. В польском сегменте интернета уже появляются шутки из рубрики: простим Волынскую резню за Львов. Польша будет активизироваться на этом направлении. И при этом она будет это делать рука об руку с американцами. Потому что в Европе есть две страны, которые ведут себя в Украине более агрессивно, чем это делают американцы. Это поляки, которые намереваются воспользоваться данным кризисом для восстановления своей любимой Великой Речи Посполитой.
И, второе, это англичане, которые, скажем так, первыми предоставляют тот или иной вид вооружения, будь то снаряды с урановым сердечником, будь то ракеты Storm Shadow – это без разницы. Пока британцы предоставляют, американцы смотрят, не преодолена ли очередная красная линия. И вот понимаешь, что действительно сейчас мы находимся в таком неком хаосе политическом, потому что слишком много сигналов, которые друг другу противоречат.
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