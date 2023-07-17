Евгений Семибратов: поляки намереваются воспользоваться кризисом в Украине для восстановления Речи Посполитой

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Я думаю, что мы должны подытожить это мероприятие, насколько оно важно и насколько мы могли между строк прочесть или обнаружить эти ключевые сигналы. И если мы говорим о гиенах Европы, Польше, которая всячески пытается в определенную схватку, борьбу с Республикой Беларусь вступить, говорит о необходимости размещения ядерного оружия и на ее территории, как будет развиваться в целом настроение и взаимодействие между участниками, членами НАТО?

Евгений Семибратов, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (Россия):

Вы отметили весьма немаленькую роль Польши, а Польша претендует на сильно большее. Я бы предложил одну такую политологическую аксиому. НАТО пишем – США в уме. Потому что НАТО очень удобно пользуется этим моментом. И вот коль мы затронули тему с выборами 2024 года, то я бы в качестве ключевых выделил бы одни выборы. Это выборы президента Соединенных Штатов Америки. И администрации Байдена жизненно важно получить в Украине хоть какой-то успех. Потому что сейчас вся политика администрации строится на успехах противостояния с Россией, потому что... Сейчас я процитирую одного известного американского политического деятеля, который посмел сказать, что лучшие инвестиции – это в убийство русских. Линдси Грэм это сказал в ходе визита в Киев. И в контексте вот всех этих весьма разнонаправленных процессов, которые одни нам подсказывают о том, что будет эскалация, другие говорят о том, что, наверное, будет какое-то замирение, я бы вспомнил, что буквально на прошлой неделе из Германии пришло очень интересное заявление в качестве теории. Но, с моей точки зрения, от этого заявления попахивает таким феодализмом XXI века, не постесняюсь сказать. О том, мол, а давайте принимать Украину в НАТО по частям. Надежда Сасс:

Это достаточно честно. Мне кажется, так и будет, если произойдет. Раздел Украины своего рода.