Дудкин: в США понимают, что Зеленский – не та фигура, которая может изменить ситуацию на фронте СВО

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
О контрнаступе мы слышим последние полгода, и, честно говоря, все попытки, не увенчаны успехом. И Запад действительно сегодня находится в позиции промежуточной, наблюдателей, то есть они ждут, на какую же лошадь поставить. То есть, по факту, поставили на Зеленского, но если уж не вынесет Боливар двоих, то, я думаю, достаточно оперативно они изменят свою и риторику, и позицию в целом.
Юрий Дудкин, украинский военный аналитик:
Они уже ее меняют. Причем меняют на ходу. Очень быстро меняют. Потому как в Европе, в Соединенных Штатах уже понимают, что Зеленский – не та фигура, не тот верховный главнокомандующий, который с помощью западного оружия может изменить в тактическом и в стратегическом плане положение на российско-украинском фронте. Но это же уже становится понятно даже рядовым европейцам. В Европе, где я сейчас проживаю, положение вещей коренным образом меняется среди рядовых избирателей. Действительно, в будущих выборах в европейских государствах… 2024 год на выборы особенно рекордный, там будут вообще непредсказуемые вещи. Товарооборот между Россией и Евросоюзом остается по-прежнему на рекордном уровне. Вот за 2022 год, это абсолютно открытые данные, товарооборот между Россией и Евросоюзом составил 258,6 млрд. евро. В сравнении с 2014 годом он вырос в разы. Поэтому да, Европа потеряла от санкций, безусловно, десятки миллиардов евро. Но тем не менее просто взять вот так и расторгнуть все договоры между Россией и странами Евросоюза в торговом отношении, экономическом отношении Европа не готова. Естественно, как будут идти дела в Украине, в том числе в зоне боевых действий – от этого тоже зависит лояльность к России или нелояльность Европы. Европа не хочет, и подчеркиваю, не хочет, чтобы военный конфликт перерос в европейский конфликт между Европой и Россией. Поэтому это очень все серьезно.
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