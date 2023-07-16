Дудкин: в США понимают, что Зеленский – не та фигура, которая может изменить ситуацию на фронте СВО

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

О контрнаступе мы слышим последние полгода, и, честно говоря, все попытки, не увенчаны успехом. И Запад действительно сегодня находится в позиции промежуточной, наблюдателей, то есть они ждут, на какую же лошадь поставить. То есть, по факту, поставили на Зеленского, но если уж не вынесет Боливар двоих, то, я думаю, достаточно оперативно они изменят свою и риторику, и позицию в целом.