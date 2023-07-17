Каким был «Славянский базар»? Подводим итоги главного музыкального события Беларуси

Новости Беларуси. Его ждут весь год и всегда с грустью отпускают. Витебск прощается с Международным фестивалем искусств «Славянский базар» и уже готовится к 33-му творческому форуму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прошлой ночью состоялась церемония закрытия любимого праздника. Почти неделю город жил в ритме музыки, танцев, театральных встреч, уличных вернисажей. Стать частью большого июльского форума приехали тысячи гостей из более чем 30 стран. Все мероприятия при аншлагах, все концерты при овациях и все эмоции – на лицах зрителей и участников. Послевкусие фестиваля в материале Виктора Пралича.

Каждый год в июле Витебск превращается в одну большую праздничную площадку. Народные мастера, уличные музыканты, художники, танцевальные коллективы. Самая искушенная публика останется довольной. Но в Витебск едут не только ради зрелищ – в дни «Славянки» в городе царит особая атмосфера мира и взаимопонимания. А потому каждый увозит самые теплые воспоминания.

– Стремились очень долго. И наконец попали!

– Спасибо большое за приглашение, потому что наши коллеги, друзья из Беларуси нас всегда приглашают на «Славянский базар». И мы не первый год приезжаем, нам очень нравятся атмосфера ваша, настроение ваше и ваши эмоции, которые тут все время окружают нас. Спасибо огромное!

И если гости базара приезжают за эмоциями и впечатлениями, то конкурсанты за победой. Итоги международного конкурса исполнителей эстрадной песни спрогнозировать сложно не только журналистам, но и жюри. Обладательница Гран-при Маша Мнджоян была четвертой после первого конкурсного дня. На вершину песенного Олимпа ее подняла не только платформа на сцене во время выступления, но и оценки жюри. Главный приз уехал в Армению. Гран-при «Славянского базара» уезжает в Армению. Белорус Самир Елчиев стал обладателем I премии.

Всего лишь балла не хватило до фестивальной лиры представителю нашей страны. Самир Елчиев выложился на сцене на все 100. И с пятого места вырвался вперед. В итоге первая премия конкурса у оршанца. Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь, член жюри XXXII международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023»:

Я очень довольна результатами и довольны все. У нас получился очень слаженный тандем, прекрасные члены жюри, мы все довольны. И как показала реакция зала, зритель тоже был в восторге, мы нигде не ошиблись.

Накануне до поздней ночи зрители прощались с фестивалем. Церемония закрытия базара – традиционно яркое и эффектное шоу. Каждый выход артиста сопровождался шквалом аплодисментов и эмоций. Дмитрий Маликов, Стас Пьеха, Ольга Рыжикова, Тео и другие знаменитые артисты. Звучал и голос победителя первого «Славянского базара» – Таисии Повалий. В этом году артистка стала единственной от Украины.

Фестивальная неделя в Витебске пролетела как одно мгновенье. Радость этого июльского праздника приехали разделить гости из 35 стран. Базарная арифметика – это еще и более 200 мероприятий. И само собой рекорды.