Выборы в США ускорят окончание СВО? Рассказал Никола Миркович
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
В следующем году США и ЕС проведут очень интересные и важные выборы. Это выборы президента США и выборы в Европарламент. Приведет ли это к тому, что западный истеблишмент начнет двигаться к завершению конфликта в Украине? Но саммит НАТО заставил меня думать об обратном. Никто реально не планирует вести переговоры или проводить деэскалацию. Почему это так? И они не боятся негативной реакции своих избирателей?
Никола Миркович, глава неправительственной организации «Запад-Восток» (Франция):
Пока что нет. НАТО проводит эту операцию просто интуитивно, можно сказать, непонятно, куда пойдет эта операция дальше. И каждый месяц появляется новый план поддержки Украины, потому что то, что было принято в предыдущий месяц, просто не работает. Никто не понимает точно, что вообще происходит там на месте. И это очень пугает, если так подумать, потому что вы видите, насколько сильны войска НАТО на бумаге. Каждый месяц им приходится пересматривать план только касательно Украины. Это говорит о том, что на самом деле НАТО гораздо слабее, чем мы думали.
И на самом деле, конечно же, на Западе есть разумные политики, сейчас они бы сказали, что как раз хороший момент, чтобы остановиться. У нас уже огромное количество, сотни тысяч жертв в Украине, скоро выборы. Как раз хорошо бы заключить мир, потому что будут последствия этой войны, когда это все закончится: экономические, политические, социальные. Эти последствия будут по всему миру, и сейчас как раз хороший момент для того, чтобы прийти к миру. Чем быстрее, тем лучше.
Но это не то, что нам реально показывают. Рискуют очень сильно, особенно в условиях приближающихся выборов, потому что мы вряд ли можем ожидать быструю победу, но они на это очень рассчитывают, и они будут стараться использовать свои возможности максимально. Результаты к моменту выборов могут быть еще и хуже, чем сейчас. Мы видим ситуацию с действиями российских войск.
Никола Миркович:
И могут быть негативные последствия для правительства, для Европы, для США, для союзников. И они уже предоставили на огромную сумму денег военную поддержку Украине. И могут оказаться в очень нехорошей ситуации, потому что у нас очень высокая инфляция, у нас высокий уровень социальной нестабильности, вы это видели во Франции не так давно, у нас есть трудности экономического характера, у нас есть дефицит торговый в плане внешней торговли. И люди спрашивают: а почему же у нас нет денег на то, чтобы поддерживать больницы, на то, чтобы поддерживать школы, на то, чтобы поддерживать наших собственных граждан? Почему мы вместо этого поставляем оружие в Украину, где никаких успехов нет? И более того, может быть, вообще Россия выиграет эту войну? И что же будет тогда? Я вижу, что больше и больше людей по всему Западу говорят, что время остановить эту войну.
Проблема в том, что США уже сейчас на самом деле очень хорошо преуспела во влиянии на политические партии в странах НАТО, на политические истеблишменты, даже на оппозиционные партии. Есть очень много западной элиты, которые думают, что НАТО является ключом к их защите. И для того, чтобы уйти от этого, Западу нужно проголосовать за лидеров, которые скажут, что НАТО должно подойти к концу. Мы не понимаем, почему НАТО сейчас существует. Историки, геополитики, некоторые политики говорят об этом и поддерживают эту позицию. Я думаю, что многие люди будут очень плотно следить за тем, что будет происходить в Вашингтоне в ближайшие выборы. Необязательно, что Байден выиграет, кандидаты республиканские, включая Трампа, говорят, что время положить конец этой войне. И это может радикально изменить ситуацию. У НАТО гонки против времени. Они пытаются продавить эту победу в войне. Однако политическая ситуация в их странах этому не способствует. И скорее всего будет очень сильная негативная реакция от людей, которые не хотят этой войны.
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