Выборы в США ускорят окончание СВО? Рассказал Никола Миркович

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

В следующем году США и ЕС проведут очень интересные и важные выборы. Это выборы президента США и выборы в Европарламент. Приведет ли это к тому, что западный истеблишмент начнет двигаться к завершению конфликта в Украине? Но саммит НАТО заставил меня думать об обратном. Никто реально не планирует вести переговоры или проводить деэскалацию. Почему это так? И они не боятся негативной реакции своих избирателей?

Никола Миркович, глава неправительственной организации «Запад-Восток» (Франция):

Пока что нет. НАТО проводит эту операцию просто интуитивно, можно сказать, непонятно, куда пойдет эта операция дальше. И каждый месяц появляется новый план поддержки Украины, потому что то, что было принято в предыдущий месяц, просто не работает. Никто не понимает точно, что вообще происходит там на месте. И это очень пугает, если так подумать, потому что вы видите, насколько сильны войска НАТО на бумаге. Каждый месяц им приходится пересматривать план только касательно Украины. Это говорит о том, что на самом деле НАТО гораздо слабее, чем мы думали. И на самом деле, конечно же, на Западе есть разумные политики, сейчас они бы сказали, что как раз хороший момент, чтобы остановиться. У нас уже огромное количество, сотни тысяч жертв в Украине, скоро выборы. Как раз хорошо бы заключить мир, потому что будут последствия этой войны, когда это все закончится: экономические, политические, социальные. Эти последствия будут по всему миру, и сейчас как раз хороший момент для того, чтобы прийти к миру. Чем быстрее, тем лучше. Но это не то, что нам реально показывают. Рискуют очень сильно, особенно в условиях приближающихся выборов, потому что мы вряд ли можем ожидать быструю победу, но они на это очень рассчитывают, и они будут стараться использовать свои возможности максимально. Результаты к моменту выборов могут быть еще и хуже, чем сейчас. Мы видим ситуацию с действиями российских войск.