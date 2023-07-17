На какие специальности в БГПУ абитуриенты чаще подают документы?

Новости Беларуси. В Минске стартовал прием документов в учреждения высшего образования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Белорусский государственный педагогический университет осуществляет набор на 14 специальностей дневной формы обучения, 10 заочной и 3 заочной сокращенной. Всего же БГПУ планирует принять более 2 000 абитуриентов. В вузе предусмотрен ряд новшеств. Четыре специальности Института инклюзивного образования были объединены в одну, оптимизированы и специальности факультета физического воспитания. Вместо пяти их стало две. Уже есть и фавориты: популярностью у абитуриентов пользуются такие специальности, как «Историческое образование», «Физическая культура» и «Психология». Принимать документы на бюджет будут до 25 июля.

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:

Приятно, что среди абитуриентов – уже около 50 выпускников педагогических классов. Таким образом, уже в целом сегодня мы имеем среди поступающих почти 100 выпускников педагогических классов. Что касается, так сказать, оценки по регионам, то мы видим традиционное соотношение. У нас примерно 2/3 студентов нашего университета – это представители Минской области и города Минска.

Виктория Пищака:

Выбрала БГПУ, потому что педагог – это профессия моей мечты, с детства мечтаю об этой профессии. Мне очень нравится проводить время с детьми. Задавали вопросы касательно педагогики и психологии. После их ответа буду ждать своего зачисления.

Иван Астапович:

Выбрал педагогический класс, потому что мне очень нравится профессия педагога. Меня она очень привлекает. Люблю заниматься с детьми. И в общем люблю детей. Также хотел бы сказать, что педагоги – это лучшие наставники, так как без педагогов не было бы никакой другой профессии.