Юрий Воскресенский: моя позиция на ВНС без всякой цензуры была предоставлена, тезисы закреплены в итоговой резолюции

Юрий Воскресенский, политолог:

Удалось не только довести свою позицию, которая без всякой цензуры была предоставлена, ее прокомментировал в том числе Президент, поэтому возвращаюсь с прекрасным настроением. Самое главное, что эти тезисы, которые мы предлагали по конституционной, по партийной реформе, закреплены в итоговом документе, в итоговой резолюции – это не будет междусобойчиком и не будет какой-то ширмой, как все говорили, оппозиционные Telegram-каналы, что это все ширма и прикрытие. Нет, есть документ, есть резолюция, мы двигаемся по пути конституционной реформы, которая даст ответ на все вопросы общества.

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