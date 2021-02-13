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Юрий Воскресенский: моя позиция на ВНС без всякой цензуры была предоставлена, тезисы закреплены в итоговой резолюции

13 февраля 2021 16:39
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Новости Беларуси. В программе «Политика без галстуков и купюр» на СТВ политолог Юрий Воскресенский.

Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.

Юрий Воскресенский: моя позиция на ВНС без всякой цензуры была предоставлена, тезисы закреплены в итоговой резолюции-1

Юрий Воскресенский, политолог:
Удалось не только довести свою позицию, которая без всякой цензуры была предоставлена, ее прокомментировал в том числе Президент, поэтому возвращаюсь с прекрасным настроением. Самое главное, что эти тезисы, которые мы предлагали по конституционной, по партийной реформе, закреплены в итоговом документе, в итоговой резолюции – это не будет междусобойчиком и не будет какой-то ширмой, как все говорили, оппозиционные Telegram-каналы, что это все ширма и прикрытие. Нет, есть документ, есть резолюция, мы двигаемся по пути конституционной реформы, которая даст ответ на все вопросы общества.

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# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Юрий Воскресенский # Фотофакт

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