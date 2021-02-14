Дмитрий Мезенцев: результаты будут легче достигаться, если интеграционная экономическая повестка станет реальностью

Новости Беларуси. Вернемся в студию СТВ во Дворце Республики и вспомним комментарии гостей и интервью, записанные во время ВНС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.
Обратимся к риторике Дмитрия Мезенцева – российского посла в нашей стране и гостя VI Всебелорусского народного собрания.
Какими ему видятся наши союзные отношения и белорусско-российский тандем на фоне того самого внешнего давления? Смотрите в видеоматериале.