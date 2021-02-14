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Дмитрий Мезенцев: результаты будут легче достигаться, если интеграционная экономическая повестка станет реальностью

14 февраля 2021 16:32
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Новости Беларуси. Вернемся в студию СТВ во Дворце Республики и вспомним комментарии гостей и интервью, записанные во время ВНС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.

Дмитрий Мезенцев: результаты будут легче достигаться, если интеграционная экономическая повестка станет реальностью-1

Обратимся к риторике Дмитрия Мезенцева – российского посла в нашей стране и гостя VI Всебелорусского народного собрания.

Какими ему видятся наши союзные отношения и белорусско-российский тандем на фоне того самого внешнего давления? Смотрите в видеоматериале.

Дмитрий Мезенцев: результаты будут легче достигаться, если интеграционная экономическая повестка станет реальностью-4

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Дмитрий Мезенцев # Игорь Позняк # Фотофакт

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