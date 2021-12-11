Евгений Пустовой: слова раннего Лукашенко «я свою страну не поведу за цивилизованными государствами» звучат пророчески

Новости Беларуси. В условиях теперь уже открытого противостояния глобализационной бойни многое зависит от управленческой модели Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она себя уже показала. Как не отдать власть в руки манкуртов и заискивающих перед западом космополитов, рассуждает Евгений Пустовой. В эфире рубрика «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Кадры решают все. Нравится, не нравится, но это сказал самый эффективный менеджер XX века Сталин в своей речи перед выпускниками военных академий. Это было сказано за десять лет и пять дней до величайшей Победы. Кадры решают все, напомнил на неделе наш Президент. Ситуация еще сложнее, но и понятнее, чем тогда, в конце 1930-х. Даже пакт о ненападении коллективный Запад не утруждается подписывать. О кадровой политике в условия геополитической бойни без галстуков и купюр.

То, что наша модель выстояла, вопросов нет ни у кого. Список цветных агоний. Почти каллиграфически кровью выведен целый столбец загубленных стран. Беларусь так и не удалось начертать на странице апокалипсиса самодостаточных государств. А теперь слова раннего Лукашенко «я свою страну не поведу за цивилизованными государствами» звучат не так смешно. Звучат пророчески. Нам не нужна трансгендерная демократия. Нам нужна сильная Беларусь. Спираль истории вновь вернула нас к испытаниям 1990-х. Только теперь вызовы посерьезнее. Тогда ведь нас, как аборигенов блестяшками, манили ширпотребом философии потребления и фастфудом западных смыслов. Ведь Капитан Америка или Супермен стали для нас важнее, чем Егоров и Кантария. Сейчас мы повзрослели, возмужали, поэтому и методы войны другие, более изощренные. Поэтому сейчас, как и тогда, нужен лидер. Не до обсуждений, когда решения надо принимать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никакой размазни не должно быть в органах власти. Читайте здесь. Так получилось, что мы оказались выступом, балконом в этом замысле. В прошлом году его пытались срезать силой. Не получилось. Вот сейчас планомерно, целенаправленно наращивают усилия. Столкнулись еще раз – в течение этого года. Пандемия и прочее этому способствует. Тоже не получилось. Сейчас идет перестройка. Подробности в видеоматериале.

Евгений Пустовой:

После самых планетарных саммитов наш Президент возвращается, как аисты весной к небольшому отчему гнезду. А после прибывания в окружении всякого истеблишмента наш Лукашенко возвращается в окружение наших людей. Ну как вы не поймете, что роднее батьки уже не будет. И система отбора кадров своя, родная. Мы все еще это не понимаем. А соседи видят и восхищаются, как оно работает, наше государство, для нашего народа.

Евгений Шевченко, народный депутат Украины IX созыва:

Кадровая политика – это то, что бесценно. То, что Лукашенко сделал, эту школу преемственности… – Воспитание элит так называемых, да? Управленцев.

– Это не элиты, в Беларуси это чиновники, это профессиональные чиновники. Там каждый на своем месте. И ответственность.

– Откуда они берутся, где они воспитываются?

– А у них нет лифтов, у них лестница.

– Пока не пройдешь…

– Из колхоза надо выйти, как у меня было. Пройти путь жизненный. Упасть, встать, упасть, отжаться, встать, горе познать. Тогда человеком станешь.

– И у них хватает на все чиновничьи места таких людей?

– Да. Ну, во-первых, у них госсектор большой. У них же все предприятия государственные. Это тоже чиновники. Подробности смотрите тут.