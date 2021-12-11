«Он никогда не болел, всё время был на работе». Каким Михаила Финберга запомнят коллеги?
Новости Беларуси. Соболезнования родным Михаила Финберга выражают коллеги-музыканты, деятели культуры, политики, представители общественных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Любовь к маэстро живет в сердце каждого белоруса. Как начиналась карьера «человека-оркестра» и что говорят о виртуозе своего дела близкие?
Яна Шипко о жизни в музыке и музыке, длиною в жизнь.
Валерий Скорожонок, заслуженный артист Беларуси:
Я был знаком с Михаилом Яковлевичем с 1988 года, с первого фестиваля польской песни. Мне повезло и работать под его руководством, и на конкурсе выступать. Много мудрых советов давал мне этот человек. И он меня открыл как артиста. Невосполнимую утрату понесла Беларусь.
Поиск молодых талантов всегда было миссией оркестра Финберга. Он подарил белорусской эстраде целую плеяду звезд. В разное время солистами коллектива были Яков Науменко, Инна Афанасьева, Дмитрий Колдун, Петр Елфимов, Ирина Дорофеева и многие другие.
Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Беларуси:
Каждая встреча с Михаилом Яковлевичем была просто незабываемая, потому что от него исходила нереальная энергетика. Его взгляд, его отношение. Он, конечно, требовал многого и в исполнительской манере, и в дисциплине артиста, и вообще в отношении к музыке. Я очень благодарная Михаилу Яковлевичу, что он обратил на меня внимание. У него, наверное, есть такой дар замечать талантливых молодых артистов и брать их под свое крыло, давать им непомерный опыт работы с оркестром, профессиональную стойкость, уважение к сцене, музыке, творчеству.
Оркестр Михаила Финберга стал и музыкальным символом «Славянского базара в Витебске». Коллектив сопровождал конкурсы молодых исполнителей и множество концертных программ. «Звезда Финберга» горит и на фестивальной аллее славы.
Глеб Лапицкий, директор дирекции международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Дирекция фестиваля «Славянский базар в Витебске» – это то место, которое всегда ждало маэстро. Это фестиваль, который когда-то, на заре своих юных лет, и придумывался той творческой группой, в которой был и Михаил Яковлевич. Память о нем сохранится на века, потому что то, что он сделал, и то наследство для белорусской и мировой культуры, которое он оставил после себя, неоценимо.
Наталья Тамело, заслуженная артистка Беларуси, солистка Национального академического концертного оркестра Беларуси:
Мы работали над концертом на следующий год. Он все время был двигателем этого процесса, искал мне песни, мы с ним каждый день созванивались. У него было столько идей, мыслей. Он горел этим желанием. Он никогда не болел, все время был на работе. Он многогранен. Он огромный профессионал. Все его знания и умения мы взяли себе и обязаны будем продолжать его дело.
Прощание с народным артистом Беларуси Михаилом Финбергом состоится 13 декабря в Белгосфилармонии с 11:00 до 14:00. Похоронят маэстро на центральной аллее Восточного кладбища.
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