«Он никогда не болел, всё время был на работе». Каким Михаила Финберга запомнят коллеги?

Новости Беларуси. Соболезнования родным Михаила Финберга выражают коллеги-музыканты, деятели культуры, политики, представители общественных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Любовь к маэстро живет в сердце каждого белоруса. Как начиналась карьера «человека-оркестра» и что говорят о виртуозе своего дела близкие? Яна Шипко о жизни в музыке и музыке, длиною в жизнь.

Валерий Скорожонок, заслуженный артист Беларуси:

Я был знаком с Михаилом Яковлевичем с 1988 года, с первого фестиваля польской песни. Мне повезло и работать под его руководством, и на конкурсе выступать. Много мудрых советов давал мне этот человек. И он меня открыл как артиста. Невосполнимую утрату понесла Беларусь.

Поиск молодых талантов всегда было миссией оркестра Финберга. Он подарил белорусской эстраде целую плеяду звезд. В разное время солистами коллектива были Яков Науменко, Инна Афанасьева, Дмитрий Колдун, Петр Елфимов, Ирина Дорофеева и многие другие.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Беларуси:

Каждая встреча с Михаилом Яковлевичем была просто незабываемая, потому что от него исходила нереальная энергетика. Его взгляд, его отношение. Он, конечно, требовал многого и в исполнительской манере, и в дисциплине артиста, и вообще в отношении к музыке. Я очень благодарная Михаилу Яковлевичу, что он обратил на меня внимание. У него, наверное, есть такой дар замечать талантливых молодых артистов и брать их под свое крыло, давать им непомерный опыт работы с оркестром, профессиональную стойкость, уважение к сцене, музыке, творчеству.

Оркестр Михаила Финберга стал и музыкальным символом «Славянского базара в Витебске». Коллектив сопровождал конкурсы молодых исполнителей и множество концертных программ. «Звезда Финберга» горит и на фестивальной аллее славы.

Глеб Лапицкий, директор дирекции международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Дирекция фестиваля «Славянский базар в Витебске» – это то место, которое всегда ждало маэстро. Это фестиваль, который когда-то, на заре своих юных лет, и придумывался той творческой группой, в которой был и Михаил Яковлевич. Память о нем сохранится на века, потому что то, что он сделал, и то наследство для белорусской и мировой культуры, которое он оставил после себя, неоценимо.