Новости по тегу #Владимир Короткевич

Словно застывший стражник, замок прославил Владимир Короткевич. Гольшаны стали пристанищем для поклонников мистики и фантастики.
«Орша – мой любы горад, мая спрадвечная маці». Малая родина была крыльями для романтика Владимира Короткевича. Будущий гений появился на свет в этом здании 26 ноября 1930 года. Тогда здесь располагался роддом, а сейчас в честь писателя действует атмосферный музей.
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