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Новости по тегу #Владимир Короткевич

Белорусские Ромео и Джульетта! «Черный замок Ольшанский» – вымысел или основан на реальных событиях?
07 апреля 2026 18:17

Белорусские Ромео и Джульетта! «Черный замок Ольшанский» – вымысел или основан на реальных событиях?

Разные грани Владимира Короткевича – рассказываем удивительные факты о жизни писателя
28 сентября 2024 13:59

Разные грани Владимира Короткевича – рассказываем удивительные факты о жизни писателя

«Все их задумки просто разбились об талант». Повлияли ли санкции на сферу культуры – рассказал Анатолий Маркевич
05 февраля 2023 17:52

«Все их задумки просто разбились об талант». Повлияли ли санкции на сферу культуры – рассказал Анатолий Маркевич

Человеческое жертвоприношение в XVII веке, да ещё и в Беларуси?! Вот что творилось в Гольшанском замке
01 ноября 2022 10:03

Человеческое жертвоприношение в XVII веке, да ещё и в Беларуси?! Вот что творилось в Гольшанском замке

Первое в СССР здание-трансформер. Какие необычные сооружения создали советские архитекторы в Минске?
05 сентября 2022 14:47

Первое в СССР здание-трансформер. Какие необычные сооружения создали советские архитекторы в Минске?

Интерактивы, выставки и открытие памятника Ивану Шамякину. Чем удивляли на Дне белорусской письменности в Добруше?
04 сентября 2022 19:34

Интерактивы, выставки и открытие памятника Ивану Шамякину. Чем удивляли на Дне белорусской письменности в Добруше?

«Выступление средневековых рыцарей, огненный цирк, живые скульптуры». Как отметят День города в Гродно?
01 сентября 2022 10:13

«Выступление средневековых рыцарей, огненный цирк, живые скульптуры». Как отметят День города в Гродно?

«Растёт очень достойное поколение». Определены победители республиканского конкурса юных чтецов «Жывая класіка»
23 августа 2022 19:48

«Растёт очень достойное поколение». Определены победители республиканского конкурса юных чтецов «Жывая класіка»

«Музыка просто потрясающая». В Большом прошла премьера оперы на либретто Короткевича
29 марта 2022 19:41

«Музыка просто потрясающая». В Большом прошла премьера оперы на либретто Короткевича

Художественная литература у нас востребована. Какие книги покупают белорусы?
03 марта 2022 13:47

Художественная литература у нас востребована. Какие книги покупают белорусы?

Евгений Пустовой: слова раннего Лукашенко «я свою страну не поведу за цивилизованными государствами» звучат пророчески
11 декабря 2021 19:25

Евгений Пустовой: слова раннего Лукашенко «я свою страну не поведу за цивилизованными государствами» звучат пророчески

Пустовой: пока последний диктатор Европы лечит избитых поляками беженцев, Европа стращает нас пятым пакетом санкций
13 ноября 2021 17:05

Пустовой: пока последний диктатор Европы лечит избитых поляками беженцев, Европа стращает нас пятым пакетом санкций