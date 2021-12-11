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В 1970-е в цирк ходили «на Финберга». Вспоминаем, каким был великий дирижёр

11 декабря 2021 19:14
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Новости Беларуси. Соболезнования родным Михаила Финберга выражают коллеги-музыканты, деятели культуры, политики, представители общественных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Любовь к маэстро живет в сердце каждого белоруса. Как начиналась карьера «человека-оркестра» и что говорят о виртуозе своего дела близкие?  

Яна Шипко о жизни в музыке и музыке, длиною в жизнь.  

В 1970-е в цирк ходили «на Финберга». Вспоминаем, каким был великий дирижёр-1

Маэстро. Как много в этом слове для его музыкантов, учеников и миллионов слушателей, которые знали, любили и восхищались знаменитым дирижером и его оркестром. Он не терпел фальши ни в музыке, ни в жизни. Михаил Яковлевич был строгим и требовательным. Зато как неизменно идеально и слаженно звучал его оркестр. Послевоенное детство прошло в Мозыре. Финберг рос в простой рабочей семье. Почему в 5 лет его потянуло к музыке? Считайте, талант от бога. Но уже в местном Дворце пионеров он переиграл на всех инструментах. Не даром потом его будут звать «человек-оркестр».  

В 1970-е в цирк ходили «на Финберга». Вспоминаем, каким был великий дирижёр-4

Удивительно, но в 1970-е – 1980-е в цирк минчане ходили «на Финберга». Именно в Белгосцирке он впервые встал за дирижерский пульт. Там маэстро проработал 17 лет. Для его циркового оркестра писали лучшие белорусские композиторы – Евгений Глебов и Игорь Лученок. Финберг работал с Юрием Никулиным и Игорем Кио.  

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В 1970-е в цирк ходили «на Финберга». Вспоминаем, каким был великий дирижёр-7

И уже в то время воодушевлял публику джазом и записывал пластинки на «Мелодии». В 1987 году появился концертный оркестр. Потом он первым в стране получит звание заслуженного коллектива, а еще статусы национальный и академический. А Финберг станет для своего детища буквально всем. Знаменитый дирижер был не просто бессменным руководителем, но и директором, и даже конферансье.  

В 1970-е в цирк ходили «на Финберга». Вспоминаем, каким был великий дирижёр-10

Именно Михаил Финберг открыл для минчан удивительный мир джаза. Его оркестр стал продолжателем традиций великого джазмена Эдди Рознера. Каждый февраль меломаны ждали полюбившийся фестиваль. И каждый год программа была непредсказуемой, как и сам джаз. В импровизациях оркестра встречалась и рок-музыка, и классика советского кинематографа. Фуру оркестра можно было увидеть в самых отдаленных уголках страны. Михаил Финберг без устали поддерживал фестивальное движение. Вместе со своим коллективом маэстро организовал больше сотни фестивалей – «Музы Нясвижа», «Гостиная Наполеона Орды в Иваново», камерная и духовная музыка в Турове, Мстиславле, фестиваль в Молодечно и многие другие.  

В 1970-е в цирк ходили «на Финберга». Вспоминаем, каким был великий дирижёр-13

Михаил Финберг:  
Зараз ужо ніхто не скажа: о, я не буду спяваць беларускую песню. Наадварот, яны з вялікай павагай адносяцца да беларуская песні, маюць цудоўны рэпертуар. Хацеў бы сказаць, што зараз праз гэты фестываль мы маем свой твар, што мы жыхары Беларусі, паважаем беларускую песню. Мы зрабілі за гэтыя гады шмат праграм.  

В 1970-е в цирк ходили «на Финберга». Вспоминаем, каким был великий дирижёр-16

Оркестр Михаила Финберга стал и музыкальным символом «Славянского базара в Витебске». Коллектив сопровождал конкурсы молодых исполнителей и множество концертных программ. «Звезда Финберга» горит и на фестивальной аллее славы.  

В 1970-е в цирк ходили «на Финберга». Вспоминаем, каким был великий дирижёр-19

Специальная награда Президента Республики Беларусь «Через искусство – к миру и взаимопониманию» в 2016 году присуждена народному артисту Беларуси Михаилу Яковлевичу Финбергу и Национальному академическому концертному оркестру Беларуси.  

В 1970-е в цирк ходили «на Финберга». Вспоминаем, каким был великий дирижёр-22

Живой оркестр – этому принципу дирижер не изменял никогда. Без фонограммы играл даже на знаменитой программе «Угадай мелодию». Михаила Финберга знали и по некогда мегапопулярной «Песне года». Коллектив много гастролировал. Но больше всего работал именно над возрождением национальной культуры. Как профессор музыки Михаил Яковлевич подготовил множество программ белорусской музыки. Возродил творчество забытых композиторов и даже произведения, которые считались утерянными. Благодаря ему в Несвиже слушали музыку времен Радзивиллов, в Заславле – Огинского, а в Мире – Монюшко. Так много планов было еще. Ему не хватило совсем чуть-чуть, чтобы в 2022 году отметить 35-летний юбилей оркестра и свои 75. Кстати, виртуозно дирижировал Михаил Финберг без палочки. Может, потому, что музыка в его исполнении шла от сердца.   

Прощание с народным артистом Беларуси Михаилом Финбергом состоится 13 декабря в Белгосфилармонии с 11:00 до 14:00. Похоронят маэстро на центральной аллее Восточного кладбища.  

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