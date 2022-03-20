Евгений Пустовой: Беглые и скрытые, это вы же подражаете Лукашенко. Он был Первым. Был, есть и будет

Важная встреча на неделе состоялась во Дворце Независимости. Александр Лукашенко дал интервью японскому журналисту Шигенори Канехира. Наш иностранный коллега в профессии не новичок. На телевидении уже 45 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И за это время Канехира успел пообщаться со многими сильными мира сего, а в Японии за ним закрепилась слава последнего честного журналиста, и это вселяло надежду. А в Беларуси Канехира запомнят еще и как очень терпеливого человека. Интервью с Александром Лукашенко он ждал полтора года и преодолел серьезный путь. Это может значить лишь то, что интерес к Беларуси и к ее лидеру растет во всем мире. О чем говорил Президент с японским журналистом? Наш политический обозреватель Евгений Пустовой составил свой топ высказываний Александра Лукашенко в рубрике «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой, СТВ:

Рассказывать об интервью Лукашенко – это провальная тема. Лучше харизматичного и опытного политика ведь не скажешь. Да и как выжать интересное из всего интереснейшего? Ну и не рассказывать об интервью Лукашенко надо. Интервью Лукашенко надо слушать и наслаждаться. Будет очень интересно. Лукашенко: если Украина будет продолжать эскалацию в отношении Беларуси, мы ответим – подробнее здесь. ВВС, СNN, турецкий медиахолдинг TRT, теперь японский TBS. И конечно же, главный Соловьев российского телевидения, ну и тот, кто в русскоязычном сегменте, в представлении не нуждается – Киселев. Совпадение? Не думаю. Такой интерес лиц мировых медиа демонстрирует лишь одно: Лукашенко знают, о Лукашенко говорят, Лукашенко хотят слушать. Мировой лидер. От государства заходящей демократии до Страны восходящего солнца. Президент Беларуси: «Я с величайшим уважением отношусь к вам: к японцам и японскому государству» – подробнее здесь.

Евгений Пустовой:

Средний таймер всех этих интервью нашего Президента около двух часов. А просмотры миллионные. И это ведь если говорить о больших версиях интервью целиком. А сколько ведь нарезок, фрагментов, выжимок и выдержек. В интернете и хештег уже появился «интервью Лукашенко». Кстати, своими интервью, понятно, наш Президент поддерживает и рейтинги медийных брендов. И наш легпром. Я думаю, надо бы и авторские Лукашенко платить за продажи мерчей. Поговорил, например, Президент с условным Мэтью – и новые мерчи родились. Я вообще дарю идею. Сделать отдельную серию мерчей Первого по мотивам интервью. И дарить их послам вместо вышиванок. Например, эти фразы хорошо бы зашли для мерчей на украинском рынке. Лукашенко в интервью японскому журналисту: «Я никогда никаких военных действий не поддерживал и никогда не буду поддерживать» – подробнее здесь.