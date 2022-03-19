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Президент Беларуси: «Я с величайшим уважением отношусь к вам: к японцам и японскому государству»

19 марта 2022 11:21
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Новости Беларуси. Новые подробности интервью белорусского Президента журналисту японского телеканала TBS появились 19 марта. В эфир вышла полная версия беседы, которая длилась полтора часа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент Беларуси: «Я с величайшим уважением отношусь к вам: к японцам и японскому государству»-1

Говорили и о центрах влияния на разные государства. Так, Александр Лукашенко рассказал, что нынешнее руководство Украины не самостоятельно в принятии решений. А Владимир Зеленский в основном советуется с премьер-министром Британии и президентом США. К слову, под влиянием последних оказалась и Япония. Правительство этой страны называет наше государство «недружественным». Журналист спросил, как Александр Лукашенко к этому относится.  

Президент Беларуси: «Я с величайшим уважением отношусь к вам: к японцам и японскому государству»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Меня это весьма разочаровывает. Я никогда не думал, что вы будете подпевать Соединенным Штатам Америки. Как у нас говорят, будете прихвостнем, мальчиком на побегушках у своего старшего брата. Я никогда этого не думал, потому что я с величайшим уважением отношусь к вам: к японцам и японскому государству. Они такие же трудолюбивые, толковые, дисциплинированные люди, как белорусы. И экономики у нас похожи – Японии и Беларуси. И пострадали мы: вы – в Хиросиме и Нагасаки, от Фукусимы, мы – от Чернобыля. Мы сотрудничали с вами по линии преодоления чернобыльской катастрофы. Мы больше чем с кем-либо с вами работали. А потом вы побежали за Америкой и ввели против нас какие-то сомнительные санкции. Вы просто за компанию это сделали, не погрузившись в тему и не подумав о том, к чему это может привести. Неважно, что мы далеко друг от друга. Мир взаимосвязан. Поверьте, может быть, когда-то вам придется нас о чем-то попросить.  

Президент Беларуси: «Я с величайшим уважением отношусь к вам: к японцам и японскому государству»-7

Беседа вышла откровенной и многогранной. Затронули и философские темы, так например, Александр Лукашенко высказал свое мнение о роли журналистики в современном мире и свободе слова.  

Лукашенко в интервью японскому журналисту: «Я никогда никаких военных действий не поддерживал и никогда не буду поддерживать» (здесь подробнее).  

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