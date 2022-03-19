Президент Беларуси: «Я с величайшим уважением отношусь к вам: к японцам и японскому государству»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня это весьма разочаровывает. Я никогда не думал, что вы будете подпевать Соединенным Штатам Америки. Как у нас говорят, будете прихвостнем, мальчиком на побегушках у своего старшего брата. Я никогда этого не думал, потому что я с величайшим уважением отношусь к вам: к японцам и японскому государству. Они такие же трудолюбивые, толковые, дисциплинированные люди, как белорусы. И экономики у нас похожи – Японии и Беларуси. И пострадали мы: вы – в Хиросиме и Нагасаки, от Фукусимы, мы – от Чернобыля. Мы сотрудничали с вами по линии преодоления чернобыльской катастрофы. Мы больше чем с кем-либо с вами работали. А потом вы побежали за Америкой и ввели против нас какие-то сомнительные санкции. Вы просто за компанию это сделали, не погрузившись в тему и не подумав о том, к чему это может привести. Неважно, что мы далеко друг от друга. Мир взаимосвязан. Поверьте, может быть, когда-то вам придется нас о чем-то попросить.