Лукашенко: думаю, что в Америке и на Западе ещё не все обезумели, чтобы мы решали эту проблему через ядерное оружие

Интервью с Александром Лукашенко японский журналист ждал полтора года. Поэтому однозначно в списке его вопросов белорусскому лидеру были самые острые и обсуждаемые темы. Среди них – разговор о возможности размещения в Беларуси ядерного оружия. Если вспомнить историю, то после распада Союза наша страна приняла решение стать безъядерной территорией в ответ на гарантии безопасности. Соглашение закрепили в известном Будапештском меморандуме. Японский журналист интересовался, при как условиях оружие может вернуться в Беларусь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Господин Канехира, я историк и очень глубоко изучал ситуацию Второй мировой войны, очень хорошо знаю, кто нанес удар ядерный по Хиросиме и Нагасаки, я знаю. И я хорошо знаю, что это не нужно было тогда делать. Война закончилась, это не нужно, это был акт устрашения всей планеты. Надо было продемонстрировать, что у нас есть ядерное оружие. Вот причина ударов США по Хиросиме и Нагасаки. Отвечаю на ваш вопрос. Чтобы не допустить в Беларуси Хиросимы и Нагасаки, чтобы это никогда не произошло, даже угрозы такой не было Беларуси, я сказал: если американцы, Франция, Британия разместят ядерное оружие в непосредственной близости к Беларуси, допустим, в Польше, в Литве, в той же Украине, то я потребую от Путина вернуть нам то ядерное оружие, которое мы когда-то передали России.

Господин Канехира, Конституция и прежняя, и нынешняя к этому не имеют никакого отношения. Потому что по старой нашей Конституции мне никто не мешал вернуть ядерное оружие в Беларусь, точно так и эта. Мы не думали, меняя Конституцию, мы не думали даже об этом. Это выдумка Запада. И она пришла к вам, может быть, через ваше посольство в Беларуси. Господин Канехира, я не планирую размещать здесь ядерное оружие, производить здесь ядерное оружие, создавать, использовать это ядерное оружие против кого бы то ни было. Такого никогда не было в планах белорусского руководства. И в моих планах. Я думаю, что в Америке и на Западе еще не все обезумели до такой степени, чтобы мы решали эту проблему через ядерное оружие.