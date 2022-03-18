Лукашенко: думаю, что в Америке и на Западе ещё не все обезумели, чтобы мы решали эту проблему через ядерное оружие

Новости Беларуси. Более 400 человек получили белорусское гражданство, в основном украинцы. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В подавляющем большинстве это жители Донецкой и Луганской областей. Среди них 40 семей.
Интервью с Александром Лукашенко японский журналист ждал полтора года. Поэтому однозначно в списке его вопросов белорусскому лидеру были самые острые и обсуждаемые темы. Среди них – разговор о возможности размещения в Беларуси ядерного оружия. Если вспомнить историю, то после распада Союза наша страна приняла решение стать безъядерной территорией в ответ на гарантии безопасности. Соглашение закрепили в известном Будапештском меморандуме. Японский журналист интересовался, при как условиях оружие может вернуться в Беларусь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Господин Канехира, я историк и очень глубоко изучал ситуацию Второй мировой войны, очень хорошо знаю, кто нанес удар ядерный по Хиросиме и Нагасаки, я знаю. И я хорошо знаю, что это не нужно было тогда делать. Война закончилась, это не нужно, это был акт устрашения всей планеты. Надо было продемонстрировать, что у нас есть ядерное оружие. Вот причина ударов США по Хиросиме и Нагасаки. Отвечаю на ваш вопрос. Чтобы не допустить в Беларуси Хиросимы и Нагасаки, чтобы это никогда не произошло, даже угрозы такой не было Беларуси, я сказал: если американцы, Франция, Британия разместят ядерное оружие в непосредственной близости к Беларуси, допустим, в Польше, в Литве, в той же Украине, то я потребую от Путина вернуть нам то ядерное оружие, которое мы когда-то передали России.
Господин Канехира, Конституция и прежняя, и нынешняя к этому не имеют никакого отношения. Потому что по старой нашей Конституции мне никто не мешал вернуть ядерное оружие в Беларусь, точно так и эта. Мы не думали, меняя Конституцию, мы не думали даже об этом. Это выдумка Запада. И она пришла к вам, может быть, через ваше посольство в Беларуси. Господин Канехира, я не планирую размещать здесь ядерное оружие, производить здесь ядерное оружие, создавать, использовать это ядерное оружие против кого бы то ни было. Такого никогда не было в планах белорусского руководства. И в моих планах. Я думаю, что в Америке и на Западе еще не все обезумели до такой степени, чтобы мы решали эту проблему через ядерное оружие.
От ракетно-ядерного потенциала отказалась и Украина. А не так давно в связи со всем происходящим в соседней стране ее президент Владимир Зеленский пригрозил признать Будапештский меморандум неработающим. Потом и вовсе заявил, что раз НАТО «откупается» от Украины всего лишь литрами бензина, видимо, для того, чтобы меморандум лучше горел, то стране придется выйти из соглашения. Такой шаг позволил бы Украине создавать ядерное оружие. Правда, когда и как этим собирается заниматься Зеленский, большой вопрос. Препятствий достаточно много. Разве что в Украине все еще надеются на помощь американцев.
Лукашенко о беженцах из Украины: «В единственной стране моим указом получили такое же право, как все белорусы», – подробнее здесь.