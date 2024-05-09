Евгений Олейник и Юлия Быкова поздравили белорусов с Днём Победы: пусть ваши дети будут хранить память и передавать своим детям

Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим вклад белорусов в общую победу советского народа в Великой Отечественной войне. В гостях солистка группы «Аура» Юлия Быкова, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, композитор Евгений Олейник.

Евгений Олейник, композитор:

Друзья, с огромной любовью ко всем белорусам, ко всем, кто принимал участие в Победе, ко всему советскому народу, ко всем ветеранам, с уважением к этому празднику, с таким праздничным настроением хочу поздравить всех белорусов и всех, кто смотрит эфир Григория с Днем Победы, с 9 Мая, с этим, безусловно, самым большим праздником в году. И раз вы собрались у экранов телевизоров за праздничным столом, поднимите рюмку за тех, кто принес нам эту Победу, вспомните их добрым словом. И я думаю, ваши дети посмотрят на то, как вы храните память и тоже будут в дальнейшем передавать это своим детям. Всего вам самого-самого наилучшего.

Юлия Быкова, солистка группы «Аура»:

Мира, здоровья, добра и благополучия всем нам!

Григорий Азарёнок:

Всем нам хранить эту память, потому что время выбрало нас.

Читайте также:

Лазуткин: «На любой параллельный ход Запада мы отвечаем ядерным оружием»

Апачев: маски сброшены, уже нет вот этой евроинтеграции

Лебедева: змагары сами виноваты в том, что у них будет сильный враг. С ними нельзя договориться