Лазуткин: «На любой параллельный ход Запада мы отвечаем ядерным оружием»

Андрей Лазуткин, политолог:

Люди спрашивают: третий год идет СВО, почему сегодня начинаются эти ядерные учения? Что изменилось? Наши проблемы – это продолжение наших успехов. То есть сегодня Россия готовит летнюю кампанию в Донбассе. Она может быть успешной – там все факторы для этого есть. Чтобы Западу сорвать эту летнюю кампанию, уже не хватает поставок техники, оружия, мобилизации ВСУ. Надо действовать, как вы сказали, ассиметрично. Либо вводить туда войска – но по ходу они не собираются ничего вводить. Судя по заявлением Макрона, уже все, передумали. Значит, они будут действовать на каком-то другом направлении: Калининград, Крым, Белгород, Беларусь, какая-нибудь Армения. Сложнее будет там что-нибудь устроить. Где-то там надо отвлечь внимание России. На каждом из этих угрожаемых направлений что-то может произойти. На любой параллельный ход Запада мы отвечаем ядерным оружием. Потому что понятно, например, что Калининград не связан с Беларусью в плане управления какого-то... Но это российская территория, и ядерное оружие прикрывает в том числе и Калининград. Вот мы обозначаем некие флажки, что если вы попытаетесь помешать российской летней кампании вот так вот – либо вводом войск либо, через какие-то действия против Беларуси, например, тогда будет применяться ядерное оружие. Задача – показать им, какое будет развитие событий, и заранее так их устрашить. Поэтому повторюсь еще раз: из-за вот этой летней кампании, к которой идет подготовка, проводятся эти учения.

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