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Так и запомнила своих пятерых сыновей – уходящими. Трагическая история братьев Куприяновых

09 мая 2024 17:41
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Беларусь пострадала в ходе Великой Отечественной больше других республик Советского Союза и стран Европы. Было разрушено и сожжено более 200 городов и 10 тысяч деревень. Однако в первую очередь речь идет о человеческих жертвах. Война унесла жизни более 3 миллионов белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И для большинства это личная трагедия. Зачастую на фронт отправлялись целыми семьями, воевали бок о бок и порой вместе находили вечный покой.

Зачастую на фронт отправлялись целыми семьями, воевали бок о бок и порой вместе находили вечный покой. Именно о таких историях репортаж Дарьи Седун.

Так и запомнила своих пятерых сыновей – уходящими. Трагическая история братьев Куприяновых-1

Твердая поступь, суровые лица, крепко сжатые кулаки. В длинных солдатских шинелях с винтовками за плечами пятеро солдат, пятеро братьев шагают по широкой гранитной плите. С тихой скорбью смотрит им вслед мать: сквозь годы она знает, что в родной дом они уже не вернутся. Так и запомнила Анастасия Куприянова своих пятерых сыновей – уходящими.

Так и запомнила своих пятерых сыновей – уходящими. Трагическая история братьев Куприяновых-4

Кровавым вихрем прошла Великая Отечественная по семье Куприяновых. В первые дни войны небольшой дом Анастасии Фоминичны сгорел. Пятеро сыновей, дочь и мать ушли в партизаны. Здесь, в Жодино, на железнодорожном узле работа «лесных мстителей» была особенно значима и опасна.

Так и запомнила своих пятерых сыновей – уходящими. Трагическая история братьев Куприяновых-7

Сергей Визнер, научный сотрудник Жодинского краеведческого музея:
Подпольщики и партизаны – это были совершенно разные люди. Разные по возрасту, разные по профессии. Их объединяет то, что они, независимо от своего происхождения, принимали непосредственное участие в борьбе против врага. Действовали разными путями: кто-то собирал разведданные, кто-то совершал диверсии. Были такие люди, которые предотвращали диверсии.

Так и запомнила своих пятерых сыновей – уходящими. Трагическая история братьев Куприяновых-10

До Победы братья Куприяновы не дожили совсем немного. Первым погиб Михаил: в ходе сражения старший сын попал в плен и в феврале 44-го, умер от пыток. В июле того же года пришла похоронка на Степана. Николай пропал без вести в феврале 1945-го. А Петр в свои 18 лет стал героем Советского Союза. Посмертно.

Подробности в сюжете.

# Великая Отечественная война # общество # Дарья Седун

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