Так и запомнила своих пятерых сыновей – уходящими. Трагическая история братьев Куприяновых

Беларусь пострадала в ходе Великой Отечественной больше других республик Советского Союза и стран Европы. Было разрушено и сожжено более 200 городов и 10 тысяч деревень. Однако в первую очередь речь идет о человеческих жертвах. Война унесла жизни более 3 миллионов белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И для большинства это личная трагедия. Зачастую на фронт отправлялись целыми семьями, воевали бок о бок и порой вместе находили вечный покой. Зачастую на фронт отправлялись целыми семьями, воевали бок о бок и порой вместе находили вечный покой. Именно о таких историях репортаж Дарьи Седун.

Твердая поступь, суровые лица, крепко сжатые кулаки. В длинных солдатских шинелях с винтовками за плечами пятеро солдат, пятеро братьев шагают по широкой гранитной плите. С тихой скорбью смотрит им вслед мать: сквозь годы она знает, что в родной дом они уже не вернутся. Так и запомнила Анастасия Куприянова своих пятерых сыновей – уходящими.

Кровавым вихрем прошла Великая Отечественная по семье Куприяновых. В первые дни войны небольшой дом Анастасии Фоминичны сгорел. Пятеро сыновей, дочь и мать ушли в партизаны. Здесь, в Жодино, на железнодорожном узле работа «лесных мстителей» была особенно значима и опасна.

Сергей Визнер, научный сотрудник Жодинского краеведческого музея:

Подпольщики и партизаны – это были совершенно разные люди. Разные по возрасту, разные по профессии. Их объединяет то, что они, независимо от своего происхождения, принимали непосредственное участие в борьбе против врага. Действовали разными путями: кто-то собирал разведданные, кто-то совершал диверсии. Были такие люди, которые предотвращали диверсии.