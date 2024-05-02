Лебедева: змагары сами виноваты в том, что у них будет сильный враг. С ними нельзя договориться

Григорий Азаренок, СТВ: Сначала посмотрим небольшое видео. Итак, вторник. Центр подготовки и повышения квалификации и переподготовки кадров МВД. Межведомственная научно-практическая конференция по «Идеологическим аппаратам государственных органов системы обеспечения национальной безопасности по военно-патриотическому воспитанию». Собрались все наши силовики и обменивались опытом по поводу того, как нам все-таки молодую гвардию воспитывать. Организатор – Совет безопасности Беларуси. Понятно, что по прямому поручению Президента Совет безопасности берет на себя кураторство и организацию всей военно-патриотической сферы. И все силовые ведомства были... Все знают внутренние войска и дальше – Министерство обороны, все милицейские подразделения, МЧС, погранцы – все становятся педагогами, воспитателями детей. Ты была приглашена на мероприятие.

Красота! Это новый гимн такой военно-патриотических клубов. «За Белую Русь будут стоять они горой!» Какие? У нас какие детские проблемы сейчас? Ну вот там сколиоз, осанка плохая, там зрение у всех плохое и так далее. Тут смотришь, отборные дети, отборные ребята – это вот на самом деле генофонд нации. Но их же никто не выбирает. Идут все желающие. Еще очередь огромная стоит. И дети хотят приобщиться, посмотреть, поучаствовать. Загораются. Они об этом потом постоянно рассказывают во всех своих соцсетях, фотографируются. Для них это гордость. Они несут знамя, они несут флаг. Такая энергия от них прет, они рвутся в бой. Просто они на задержания хотят ездить уже. Мы общаемся с офицерами, которые их воспитывают.

Ксения Лебедева, корреспондент Белтелерадиокомпании:

Больше 80 процентов ребят, которые сейчас занимаются в военно-патриотических клубах внутренних войск МВД, они поступают успешно в специализированные вузы: Военную академию и Академию МВД. Кто-то из них планирует поступать и в этом году.



За этим ведь будущее. Пусть на сегодня чуть более 150 клубов по всей республике при всех силовых ведомствах, но я думаю, что это количество будет расти. Потому что эти дети – они заряжены, они настолько заинтересованы. И они не просто туда приходят для того, чтобы научиться драться, научиться хорошо стрелять. Не только вот это чувство братского плеча, но и они с таким воодушевлением поют. Они чувствуют это плечо.

Григорий Азаренок:

Пишет урод: ой, ну да, человек 20 было детей. Бедные дети.

Ксения Лебедева:

Я же говорю – конченые. Не стоит на него обращать внимания. Я говорю: приедь сюда, посмотри. Ну что рассказывать дурачку? Детей очень много, если учесть, что уже три года.... Вот эти кныровичи – это они виноваты, что мы сейчас воспитываем своих детей вот так. Это вот благодаря им создавались военно-патриотические клубы. Это именно они теперь виноваты в том, что у них будет сильный враг. Это они виноваты.

Потому что после 2020 года мы хорошо поняли, что наш враг уродлив, озлоблен, и он понимает только силу. С ним нельзя договориться, с ним нельзя разговаривать. Это как с Украиной сейчас.

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