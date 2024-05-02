Апачев: людей убивают просто за то, что они хотят быть русскими. Уже маски сброшены

Григорий Азаренок, СТВ:

Я сегодня пообщался с Акимом Апачевым. Наш дорогой друг, легендарный уже исполнитель, музыкант, рэпер. Он был тогда гражданином Украины, жил в Мариуполе. Он рассказал, как воспринималось, как это было тогда для них. А это стало водоразделом во многом.

2 мая, 10 лет. Событие, которое многое поменяло, многое изменило. Ты тогда был гражданином Украины еще. Расскажи, как это все воспринималось, как вы это все увидели, как это прочувствовали? Что это было? Что это за атмосфера была у вас?

Аким Апачев, музыкант, военный корреспондент:

Честно, если до 2 мая еще были мнения, что можно договориться, что можно будет избежать кровопролития большого, как будто бы была вероятность того, что повторится сценарий 2004 года, помаранчевой революции, где вроде покричали друг на друга, вроде помахали друг другу кулаками, но кровопролития удалось избежать. 2 мая стало понятно, что все – будет большая война. И так и случилось. 2 мая – точка отправления. Наверное, у всех, с кем я общался, у многих добровольцев в 2014 году это стало отправной точкой. И после этого сюда хлынет пассионарная вот эта кровь – русская, потому что станет понятно, что людей убивают просто за то, что они хотят быть русскими. Уже маски сброшены, уже нет вот этой евроинтеграции. Вот эти прекрасные песни они нам уже не пели, они говорили в лоб: вы русские, мы вас убьем.

Читайте также:

Азаренок: в КНДР сохранилась коммунистическая искренность, яростность идеологии, понимание своего места в мире

Дзермант: в Беларуси Президент не допустил расслоения общества на бедных и богатых

Лазуткин: мы для европейцев люди второго сорта. На тебя смотрят как на африканца, который разбогател