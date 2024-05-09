Прямой эфир

Население Беларуси составляло бы около 17 млн человек, если бы не война – Генпрокуратура

09 мая 2024 17:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

История не терпит сослагательного наклонения, но если бы не война, население Беларуси составляло бы сейчас около 17 миллионов человек! Об этом накануне Дня Победы заявили в Генеральной прокуратуре, где продолжается расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Распутывая этот бесконечный клубок из тысяч чудовищных преступлений нацистов, вскрываются все новые и новые факты, как айсберг открываются невероятные масштабы той трагедии.

Население Беларуси составляло бы около 17 млн человек, если бы не война – Генпрокуратура-1

Установлено более 3 000 ранее неизвестных населенных пунктов, пострадавших в годы войны от рук карателей. Среди них более сотни – это новые сестры Хатыни – деревни, которые были сожжены вместе с жителями и уже не возродились. Таким образом, сегодня в страшном хатынском списке 288 сел, и эта цифра неокончательна.

Население Беларуси составляло бы около 17 млн человек, если бы не война – Генпрокуратура-4

Точка в деле бесчеловечного хатынского палача поставлена. Виновен в геноциде – Верховный Суд Беларуси вынес приговор по делу Катрюка. После войны этот преступник из небезызвестного 118-го украинского карательного батальона скрылся на территории Канады. Страна кленового листа, которая приютила после войны множество нацистов, даже дала ему гражданство. Катрюк тихо дожил до 93 лет, избежав справедливого наказания за расправы над людьми. Но сколько бы времени ни прошло, такие преступления не имеют срока давности.

# Великая Отечественная война # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Губернатор Калининградской области поздравил белорусов с Днём Победы
09 мая 2024 17:22

Губернатор Калининградской области поздравил белорусов с Днём Победы

Лукашенко: мы должны не допустить Третьей мировой войны, иначе ядерный апокалипсис неминуем!
09 мая 2024 17:21

Лукашенко: мы должны не допустить Третьей мировой войны, иначе ядерный апокалипсис неминуем!

Воевали на всех фронтах! Как освобождали Калининград в 1945-м?
09 мая 2024 17:17

Воевали на всех фронтах! Как освобождали Калининград в 1945-м?

Фашисты массово расстреливали сирот в годы войны – вспоминаем трагедию в Домачево
09 мая 2024 17:17

Фашисты массово расстреливали сирот в годы войны – вспоминаем трагедию в Домачево

От школьников до историков: сотни белорусов помогают СТВ установить личность сестёр-партизанок в Елизово
09 мая 2024 17:12

От школьников до историков: сотни белорусов помогают СТВ установить личность сестёр-партизанок в Елизово

Более 374 тысяч партизан сражались на территории Беларуси в годы Великой Отечественной
09 мая 2024 17:12

Более 374 тысяч партизан сражались на территории Беларуси в годы Великой Отечественной

Лукашенко: нам надо выстоять и не дать себя втянуть в конфликты
09 мая 2024 17:04

Лукашенко: нам надо выстоять и не дать себя втянуть в конфликты

Белоруска спасает снесённые в Польше памятники! 26 монументов привезли в Брест
09 мая 2024 17:04

Белоруска спасает снесённые в Польше памятники! 26 монументов привезли в Брест

Иностранцы на День Победы в Минске: у нас этот праздник не хотят отмечать, поэтому мы приехали к вам!
09 мая 2024 17:04

Иностранцы на День Победы в Минске: у нас этот праздник не хотят отмечать, поэтому мы приехали к вам!

Мы вместе 79 лет назад смогли победить в кровопролитной войне – Додон поздравил белорусов с 9 Мая
09 мая 2024 17:03

Мы вместе 79 лет назад смогли победить в кровопролитной войне – Додон поздравил белорусов с 9 Мая

Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске
09 мая 2024 16:38

Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске

От писаря до моториста на самолёте командира полка. Школьники рассказали о родственниках, прошедших ВОВ
09 мая 2024 15:55

От писаря до моториста на самолёте командира полка. Школьники рассказали о родственниках, прошедших ВОВ