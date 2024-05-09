Население Беларуси составляло бы около 17 млн человек, если бы не война – Генпрокуратура

История не терпит сослагательного наклонения, но если бы не война, население Беларуси составляло бы сейчас около 17 миллионов человек! Об этом накануне Дня Победы заявили в Генеральной прокуратуре, где продолжается расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Распутывая этот бесконечный клубок из тысяч чудовищных преступлений нацистов, вскрываются все новые и новые факты, как айсберг открываются невероятные масштабы той трагедии.