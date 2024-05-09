Население Беларуси составляло бы около 17 млн человек, если бы не война – Генпрокуратура
История не терпит сослагательного наклонения, но если бы не война, население Беларуси составляло бы сейчас около 17 миллионов человек! Об этом накануне Дня Победы заявили в Генеральной прокуратуре, где продолжается расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Распутывая этот бесконечный клубок из тысяч чудовищных преступлений нацистов, вскрываются все новые и новые факты, как айсберг открываются невероятные масштабы той трагедии.
Установлено более 3 000 ранее неизвестных населенных пунктов, пострадавших в годы войны от рук карателей. Среди них более сотни – это новые сестры Хатыни – деревни, которые были сожжены вместе с жителями и уже не возродились. Таким образом, сегодня в страшном хатынском списке 288 сел, и эта цифра неокончательна.
Точка в деле бесчеловечного хатынского палача поставлена. Виновен в геноциде – Верховный Суд Беларуси вынес приговор по делу Катрюка. После войны этот преступник из небезызвестного 118-го украинского карательного батальона скрылся на территории Канады. Страна кленового листа, которая приютила после войны множество нацистов, даже дала ему гражданство. Катрюк тихо дожил до 93 лет, избежав справедливого наказания за расправы над людьми. Но сколько бы времени ни прошло, такие преступления не имеют срока давности.