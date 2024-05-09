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Более 22 творческих номеров – на Октябрьской площади Минска прошла репетиция гала-концерта к 9 Мая

09 мая 2024 17:41
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Октябрьская площадь Минска, где, через час стартует праздничный гала-концерт. На нем выступит порядка 600 человек: ведущие коллективы страны и популярные исполнители – Алена Ланская, Юлия Быкова, Виктория Алешко и многие другие, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 22 творческих номеров – на Октябрьской площади Минска прошла репетиция гала-концерта к 9 Мая-1

В репертуаре 22 творческих номера. Среди них – известные и любимые всем композиции военных лет. Также выступления артистов пройдут в сопровождении Образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Беларуси.

Более 22 творческих номеров – на Октябрьской площади Минска прошла репетиция гала-концерта к 9 Мая-4

Ольга Колесникова, солистка Молодежного театра эстрады:
Огромная честь принимать участие в концерте. Это один из главных праздников для страны и для каждого белоруса. Потому что и мою семью не обошла война стороной. Мой прадедушка воевал. И бабушка с дедушкой рассказывали настоящие жизненные истории, которые они пережили. Поэтому для меня это большая честь – хранить память об этих событиях и сделать все возможное, чтобы это не повторилось.

Более 22 творческих номеров – на Октябрьской площади Минска прошла репетиция гала-концерта к 9 Мая-7

Завершится праздничный гала-концерт знаменитой песней «День Победы». Именно с ее финальными аккордами небо над столицей озарит праздничный салют. Эти кадры мы покажем в прямом эфире.

# День Победы # общество

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