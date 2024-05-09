Более 22 творческих номеров – на Октябрьской площади Минска прошла репетиция гала-концерта к 9 Мая

Октябрьская площадь Минска, где, через час стартует праздничный гала-концерт. На нем выступит порядка 600 человек: ведущие коллективы страны и популярные исполнители – Алена Ланская, Юлия Быкова, Виктория Алешко и многие другие, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Колесникова, солистка Молодежного театра эстрады:

Огромная честь принимать участие в концерте. Это один из главных праздников для страны и для каждого белоруса. Потому что и мою семью не обошла война стороной. Мой прадедушка воевал. И бабушка с дедушкой рассказывали настоящие жизненные истории, которые они пережили. Поэтому для меня это большая честь – хранить память об этих событиях и сделать все возможное, чтобы это не повторилось.