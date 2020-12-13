Этот вуз готовит кадры для всех отраслей экономики. Какими достижениями гордится БНТУ?

Новости Беларуси. На неделе Александр Лукашенко посещал не только больницы страны. 100 лет БНТУ – повод лично поздравить университет с юбилеем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мероприятие не было запланировано в графике главы государства и стало приятным сюрпризом для преподавателей и студентов альма-матер. Президент отметил, что к профессии инженера относится с особым трепетом, как и к самому вузу, который сегодня является настоящей кузницей кадров для атомной отрасли страны.

Президент приехал в БНТУ не с пустыми руками. Александр Лукашенко вручил вузу почетную награду – орден Трудовой Славы (подробнее здесь). Такой знак отличия университету вручается впервые в истории независимой Беларуси. А сотрудники учебного заведения получили поощрения и личное признание. «Пирамида олицетворяет вечность». Поговорили с создателем Нулевого километра в Минске, и вот о чём он рассказал Среди выпускников БНТУ – нобелевский лауреат Жорес Алферов и Герой Беларуси, ученый-конструктор, благодаря которому наш БелАЗ знают во всем мире – Павел Мариев. И еще десятки выдающихся инженеров, которые сделали нашу страну краше и современнее.

Вековая история единственного вуза в стране со статусом «национальный» началась в сложный период. Восстановление после Первой мировой, разруха и дефицит инженерных кадров. В первом наборе было всего 300 студентов и 75 преподавателей. Многих квалифицированных инженеров, лесоводов, химиков, агрономов тогда пригласили из Москвы. Позже начнется индустриализация, и крылатая фраза Сталина «кадры решают всё» станет определяющей в работе белорусского политеха. Кадры он будет готовить для всего Союза.

Сегодня БНТУ входит в тысячу лучших вузов мира. Более 100 специальностей и специализаций. 32 тысячи студентов. Сложно найти предприятие, где бы не работали выпускники вуза. Бренды этой техники знают во всем мире – БелАЗ, тракторы «Беларус», МАЗ, «Комунмаш»… И все они созданы благодаря полученным здесь знаниям. Эстафета огня, закладка капсулы времени. Как отмечают 100-летие БНТУ

Здесь не привыкли удивляться техническому прогрессу – напротив, они сами его создатели. Во все времена БНТУ предвосхищал наращивание технологического потенциала страны. После войны преподаватели белорусского политеха днем производили технические расчеты самосвалов, а ночами писали учебные планы. «У них поле деятельности может быть значительно шире». Как в Беларуси готовят будущих атомщиков

Только за годы независимости в БНТУ появилось более 50 новых специальностей. Это кадры для всех отраслей экономики. Куда ни глянь – дороги, здания, производства, инфраструктура – все школа БНТУ. Сохранить удалось преемственность поколений наших ученых. В свое время БГУИР «отпочковался» именно от политеха. Эти разработки помогают спасать жизни. Показываем инновационные проекты учёных БНТУ