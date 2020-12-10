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Эстафета огня, закладка капсулы времени. Как отмечают 100-летие БНТУ

10 декабря 2020 08:40
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Новости Беларуси. Белорусский национальный технический университет 10 декабря официально перешагнет вековой рубеж. В честь знаменательной даты БНТУ награжден орденом Трудовой Славы. Соответствующий указ накануне подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстафета огня, закладка капсулы времени. Как отмечают 100-летие БНТУ-1

К 100-летнему юбилею вуза приурочены открытия выставок, лабораторий и новых кафедр. Участниками большого праздника в эти дни становятся педагоги, студенты, выпускники и почетные гости.

Эстафета огня, закладка капсулы времени. Как отмечают 100-летие БНТУ-4

Сергей Харитончик, ректор БНТУ, доктор технических наук, доцент:
Мы намечали программу мероприятий, мы смотрели, где нам нужно сделать ремонтные работы, что нам нужно выделить из именных аудиторий, где нам нужно подтянуть наши лаборатории, как нам что украсить. Поэтому за год мы эту работу начали. Сегодня каждый день у нас идут какие-то мероприятия, где мы что-то открываем, кого-то поздравляем. Вчера было открытие Доски почета, впервые такая традиция в нашем университете заложена. И 64 наших работника и студента отмечены награждением, тем, что занесены на Доску почета.

Эстафета огня, закладка капсулы времени. Как отмечают 100-летие БНТУ-7

Одно из ключевых событий в рамках празднования столетнего юбилея – торжественная закладка символической капсулы времени с посланием потомкам. Для этого архитекторами и художниками вуза была создана скульптурная композиция «Кристалл знаний».

Эстафета огня, закладка капсулы времени. Как отмечают 100-летие БНТУ-10

Эстафета огня, закладка капсулы времени. Как отмечают 100-летие БНТУ-12

Армен Сардаров, декан архитектурного факультета БНТУ, доктор архитектуры, профессор:
К нему ведут две дороги. Дороги очень сложные, как вы видите. Эти ленты олицетворяют пути к знаниям. Одна это образование, вторая это просвещение. Образование это то, что мы стараемся воспитать здесь хорошего инженера, хорошего архитектора, профессионала. А просвещение это гражданина, гражданина нашей страны, нравственное воспитание, которое очень важно. И вот эти трудные две дороги вверх, конечно, и олицетворяют смысл нашей работы.

Эстафета огня, закладка капсулы времени. Как отмечают 100-летие БНТУ-15

Завершилась и эстафета юбилейного огня. С сентября «светоч знаний» путешествовал по предприятиям страны, где работают выпускники БНТУ и зарубежные партнеры университета.

Поздравить коллектив университета с юбилеем приехал лично Президент Беларуси. Известно, что уже состоялась церемония награждения БНТУ орденом Трудовой Славы. Торжества по случаю юбилея продолжаются.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Сергей Харитончик # Александр Лукашенко # Фотофакт

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