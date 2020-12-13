«Пирамида олицетворяет вечность». Поговорили с создателем Нулевого километра в Минске, и вот о чём он рассказал

Новости Беларуси. Армена Сардарова в дорогу тянет с 15 лет. Дороги стали лейтмотивом творчества. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Армен Сардаров, декан архитектурного факультета БНТУ:

Это совсем свежая работа, она еще нигде не показана. Один из старых водителей БНТУ говорит: «Вот въезд в мой сельсовет. Армен Сергеевич, нарисуйте что-нибудь». Буквально на прошлой неделе была сделана работа. Вот вертикаль и солнышко с бусликом, который летит в дорогу. Этот вуз готовит кадры для всех отраслей экономики. Какими достижениями гордится БНТУ?

С молодых годов путешествия было для меня все. Поездка – это все. Пришла идея в голову сделать такую тему «Научная архитектура дорог». Прежде всего это архитектура дорог Беларуси. Я сделал, защитил сразу же после окончания аспирантуры. А поскольку это была новая тема для наших дорожников, а я уже с ними познакомился, естественно, когда я работал над диссертацией. Они сказали: «Ну, если ты такой умный, иди внедряй». Воплощение идей в жизнь началось скромно – с автобусной остановки. С тех пор если проехать через всю страну, встретишь десятки работ Армена Сардарова.

Дорога от аэропорта, стела на въезде в Молодечно, а еще мосты, путепроводы, благоустройство магистралей.

Даражыць сваёй спадчынай наряду с хорошим вкусом – одно из главных качеств архитектора. Сегодня Армен Сергеевич возглавляет архитектурный факультет своей альма-матер. Глубоко изучать историю советует всем своим студентам.

Армен Сардаров:

Архитектор, который не знает эту землю, он плохой архитектор. Он должен изучить ее ногами, руками, глазами, потом изучить ее историю, современность, климатические особенности, технические, ландшафты, природные. И только тогда он может по-настоящему что-то сделать интересное.

С выпускниками БНТУ связано становление национальной архитектурной школы. Национальная библиотека, железнодорожный вокзал, музей Великой Отечественной войны, «Минск-Арена» – объекты, которые стали символами независимой Беларуси. Один из таких – авторства Армена Сардарова. Символично, что самая знаковая работа архитектора вновь закольцевалась вокруг дорог. Эти разработки помогают спасать жизни. Показываем инновационные проекты учёных БНТУ