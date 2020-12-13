«Пирамида олицетворяет вечность». Поговорили с создателем Нулевого километра в Минске, и вот о чём он рассказал

Новости Беларуси. Армена Сардарова в дорогу тянет с 15 лет. Дороги стали лейтмотивом творчества. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Армена Сардарова в дорогу тянет с 15 лет. Дороги стали лейтмотивом творчества. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Армен Сардаров, декан архитектурного факультета БНТУ:
Это совсем свежая работа, она еще нигде не показана. Один из старых водителей БНТУ говорит: «Вот въезд в мой сельсовет. Армен Сергеевич, нарисуйте что-нибудь».
Буквально на прошлой неделе была сделана работа. Вот вертикаль и солнышко с бусликом, который летит в дорогу.
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С молодых годов путешествия было для меня все. Поездка – это все. Пришла идея в голову сделать такую тему «Научная архитектура дорог». Прежде всего это архитектура дорог Беларуси.
Я сделал, защитил сразу же после окончания аспирантуры. А поскольку это была новая тема для наших дорожников, а я уже с ними познакомился, естественно, когда я работал над диссертацией. Они сказали: «Ну, если ты такой умный, иди внедряй».
Воплощение идей в жизнь началось скромно – с автобусной остановки. С тех пор если проехать через всю страну, встретишь десятки работ Армена Сардарова.
Дорога от аэропорта, стела на въезде в Молодечно, а еще мосты, путепроводы, благоустройство магистралей.
Даражыць сваёй спадчынай наряду с хорошим вкусом – одно из главных качеств архитектора.
Сегодня Армен Сергеевич возглавляет архитектурный факультет своей альма-матер. Глубоко изучать историю советует всем своим студентам.
Армен Сардаров:
Архитектор, который не знает эту землю, он плохой архитектор. Он должен изучить ее ногами, руками, глазами, потом изучить ее историю, современность, климатические особенности, технические, ландшафты, природные. И только тогда он может по-настоящему что-то сделать интересное.
С выпускниками БНТУ связано становление национальной архитектурной школы. Национальная библиотека, железнодорожный вокзал, музей Великой Отечественной войны, «Минск-Арена» – объекты, которые стали символами независимой Беларуси. Один из таких – авторства Армена Сардарова. Символично, что самая знаковая работа архитектора вновь закольцевалась вокруг дорог.
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Нулевой километр (или Гринвичский меридиан) – начало всех дорог Беларуси. С самого начала проектом интересовался глава государства. Поручил архитектору сделать макет и лично приехал на него посмотреть.
Армен Сардаров:
Пирамида олицетворяет вечность. Пирамида имеет четыре стороны, а четыре стороны – это весь мир, весь свет. И вот эта идея была принята, ее показывали Александру Григорьевичу, и он сказал: так сделайте макет, мы посмотрим.
И вот тогда руководство страны решило – нет, сделайте более компактным, более выразительным его и все-таки придвиньте к проспекту.
Как оказалось, историю создания Нулевого километра Александр Лукашенко тоже помнит. Как и многих других, кто стоял за созданием знаковых объектов и промышленных гигантов.
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