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«Оказываем помощь вещами и продуктами». Курсанты Могилёвского института МВД помогают пожилым людям

13 декабря 2020 19:17
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Новости Беларуси. Около 100 банок варенья и домашней консервации, а еще сладости к чаю и теплые вещи. То, что может согреть не только тело, но и душу, – подарок для пожилых людей и инвалидов от курсантов Могилевского университета МВД. Большая посылка с гостинцами к чаю отправилась в отделение круглосуточного пребывания поселка Андраны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Оказываем помощь вещами и продуктами». Курсанты Могилёвского института МВД помогают пожилым людям-1

«Оказываем помощь вещами и продуктами». Курсанты Могилёвского института МВД помогают пожилым людям-3

Владимир Козловский, курсант факультета милиции Могилевского института МВД:
Первый раз в этом учреждении мы побывали на День пожилых людей. Это тронуло очень нас, тем более рассказали нам о проблемах, которые существуют в данном учреждении, и мы решили оказать им помощь в виде теплых вещей, продуктов.

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«Оказываем помощь вещами и продуктами». Курсанты Могилёвского института МВД помогают пожилым людям-6

Кристина Костина, курсант факультета милиции Могилевского института МВД:
О том, что проводится такая акция, я узнала от своих сокурсников. И я решила им тоже оказать помощь, вложить свою частичку, что ли. И, для того чтобы подсластить их жизнь, я решила предложить принести какие-то продукты питания, варенье там, так как все любят сладкое.

«Оказываем помощь вещами и продуктами». Курсанты Могилёвского института МВД помогают пожилым людям-9

Валерий Полищук, начальник Могилевского института МВД:
Я хочу сказать, что жестокое время. И вот то отношение и поколение молодежи – на мой взгляд, нельзя сказать, что они где-то глупее или умнее нас. Ну вот чего-то не хватает. И вот для меня как руководителя учебного заведения, тем более такая система, и сейчас много говорят в адрес милиции, может быть, где-то и нелицеприятно, в том числе и в отношении нас, сотрудников. Мы все-таки воспитываем, и мое видение, понимание, чтобы в них настоящих защитников воспитывать, чтобы они были доброжелательны, знали, что такое честь офицера.

«Работал на двух работах, всё для детей, а сейчас никому не нужен». Как заботятся о пожилых в доме-интернате?

«Оказываем помощь вещами и продуктами». Курсанты Могилёвского института МВД помогают пожилым людям-12

Можно ли уроки доброты и милосердия включить в школьную программу и научить людей сопереживать, видеть проблемы других, не проходить мимо чужой беды? Ведь большое сердце дается нам не от природы. Оно растет с каждым добрым делом. И всего один добрый поступок порой может изменить всю судьбу другого человека.

# Социальная помощь # общество # Юлия Мычка # Владимир Козловский # Кристина Костина # Валерий Полищук # Фотофакт

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