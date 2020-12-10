Александр Лукашенко в БНТУ: сделайте всё, чтобы инженер всегда оставался патриотом и смог сохранить наше государство

Мероприятие не было запланировано в графике главы государства и стало приятным сюрпризом для преподавателей и студентов университета. Президент отметил, что к профессии инженера относится с особым трепетом, как и к самому вузу, где сегодня взращивают лучшие технические умы. Александр Лукашенко подчеркнул, что, пройдя за этот век немало испытаний и трудностей, БНТУ стал по-настоящему ведущим учебным заведением Беларуси. При этом ценность его выпускников как нельзя лучше отражает их реальный вклад в экономику страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы явились родоначальником инженерной мысли и инженерного творчества в нашей стране. Это не для лести вам сказано, мотивация простая: все, что делаете вы, все, что делает инженер, прошедший через вузовское образование, и не только через БНТУ, а через те филиалы бывшие, а ныне самостоятельные университеты – эти люди находятся в жесточайшей мировой конкуренции. Все, что мы видим здесь, в мире производится в огромном количестве. И то, что вы выстояли в этой конкуренции, как в народе говорят, дорогого стоит. Я очень хочу, чтобы вы блюли честь своего университета, чтобы вы ценили это, чтобы вы были настоящей опорой нашего государства. И самое главное, мы переживаем очень трудный, очень сложный период становления белорусской государственности, независимости и суверенитета. И это связано прежде всего со сменой поколений. Это тяжелый урок, это тяжелое будущее, которое нам предстоит и которое уже началось. Поэтому я обращаюсь к старшему поколению: сделайте все для того, чтобы инженер всегда оставался патриотом и берег наш суверенитет и нашу независимость, при всех обстоятельствах смог сохранить наше государство.