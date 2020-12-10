Александр Лукашенко в БНТУ: сделайте всё, чтобы инженер всегда оставался патриотом и смог сохранить наше государство
Новости Беларуси. Прикоснуться к седине ведущего технического вуза и отдать дань уважения его родоначальникам. Александр Лукашенко утром 10 декабря приехал в БНТУ, чтобы лично поздравить университет со 100-летием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мероприятие не было запланировано в графике главы государства и стало приятным сюрпризом для преподавателей и студентов университета. Президент отметил, что к профессии инженера относится с особым трепетом, как и к самому вузу, где сегодня взращивают лучшие технические умы. Александр Лукашенко подчеркнул, что, пройдя за этот век немало испытаний и трудностей, БНТУ стал по-настоящему ведущим учебным заведением Беларуси. При этом ценность его выпускников как нельзя лучше отражает их реальный вклад в экономику страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы явились родоначальником инженерной мысли и инженерного творчества в нашей стране. Это не для лести вам сказано, мотивация простая: все, что делаете вы, все, что делает инженер, прошедший через вузовское образование, и не только через БНТУ, а через те филиалы бывшие, а ныне самостоятельные университеты – эти люди находятся в жесточайшей мировой конкуренции. Все, что мы видим здесь, в мире производится в огромном количестве. И то, что вы выстояли в этой конкуренции, как в народе говорят, дорогого стоит. Я очень хочу, чтобы вы блюли честь своего университета, чтобы вы ценили это, чтобы вы были настоящей опорой нашего государства. И самое главное, мы переживаем очень трудный, очень сложный период становления белорусской государственности, независимости и суверенитета. И это связано прежде всего со сменой поколений. Это тяжелый урок, это тяжелое будущее, которое нам предстоит и которое уже началось. Поэтому я обращаюсь к старшему поколению: сделайте все для того, чтобы инженер всегда оставался патриотом и берег наш суверенитет и нашу независимость, при всех обстоятельствах смог сохранить наше государство.
Президент приехал на праздник университета не с пустыми руками. Глава государства вручил БНТУ орден Трудовой Славы. Такая награда вузу вручается впервые в истории независимой Беларуси. А потому этот момент, без сомнения, можно назвать знаковым для всех, кто учится и обучает в БНТУ, а также для многих его выпускников.
Государственные награды Президент также вручил сотрудникам вуза. Глава государства отметил, что лично знает каждого, кто сегодня поднялся на сцену. Это преподаватели с многолетним стажем, их вклад в образование белорусской молодежи трудно переоценить. Александр Лукашенко пожелал коллективу и в будущем приумножать лучшие университетские традиции.