Эти разработки помогают спасать жизни. Показываем инновационные проекты учёных БНТУ

Новости Беларуси. Современный БНТУ не просто университет. Это научно-производственная площадка. 32 лаборатории и собственный технопарк, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Современный БНТУ не просто университет. Это научно-производственная площадка. 32 лаборатории и собственный технопарк, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Студенческие стартапы здесь получают гранты и возможности превратиться в успешный бизнес-проект. Все разработки инновационные. В некоторых ноу-хау технопарку пока нет равных в мире.
Павел Лущик, заместитель генерального директора по инновационной деятельности научно-технологического парка БНТУ «Политех»:
Например, технология вакуумно-плазменной обработки. Это нанесение тонких, в том числе нанопокрытий, которые позволяют в разы увеличивать износостойкость изделий. Например, при нанесении на элементы подшипников они увеличивают свой срок службы от 2 до 7 раз.
Я не солгу, если скажу, что на сегодняшний день сплавы на основе титана БНТУ научились полировать лучше всех в мире.
Разработки молодых ученых-инженеров помогают проводить сложнейшие операции мирового уровня. Все начиналось с травматологии и ортопедии. Аппараты фиксации для наших медиков научились создавать по индивидуальным размерам. В 2020 году помочь смогли даже двухлетнему малышу.
Павел Лущик:
Занимаясь медициной, мы перешли в еще более сложную область медицины – это разработка и производство изделий для кардиососудистой хирургии. Гибридный стент-графт, эндоваскулярный стент-графт для брюшного отдела аорты, для грудного отдела аорты. Это искусственный клапан сердца. Это уже спасало жизни пациентов. Большинство находится на стадии доклинических испытаний.