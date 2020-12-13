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Эти разработки помогают спасать жизни. Показываем инновационные проекты учёных БНТУ

13 декабря 2020 19:18
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Новости Беларуси. Современный БНТУ не просто университет. Это научно-производственная площадка. 32 лаборатории и собственный технопарк, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Эти разработки помогают спасать жизни. Показываем инновационные проекты учёных БНТУ-1

Студенческие стартапы здесь получают гранты и возможности превратиться в успешный бизнес-проект. Все разработки инновационные. В некоторых ноу-хау технопарку пока нет равных в мире.

Эти разработки помогают спасать жизни. Показываем инновационные проекты учёных БНТУ-4

Павел Лущик, заместитель генерального директора по инновационной деятельности научно-технологического парка БНТУ «Политех»:
Например, технология вакуумно-плазменной обработки. Это нанесение тонких, в том числе нанопокрытий, которые позволяют в разы увеличивать износостойкость изделий. Например, при нанесении на элементы подшипников они увеличивают свой срок службы от 2 до 7 раз.

Я не солгу, если скажу, что на сегодняшний день сплавы на основе титана БНТУ научились полировать лучше всех в мире.

Эти разработки помогают спасать жизни. Показываем инновационные проекты учёных БНТУ-7

Эти разработки помогают спасать жизни. Показываем инновационные проекты учёных БНТУ-9

Разработки молодых ученых-инженеров помогают проводить сложнейшие операции мирового уровня. Все начиналось с травматологии и ортопедии. Аппараты фиксации для наших медиков научились создавать по индивидуальным размерам. В 2020 году помочь смогли даже двухлетнему малышу.

Павел Лущик:
Занимаясь медициной, мы перешли в еще более сложную область медицины это разработка и производство изделий для кардиососудистой хирургии. Гибридный стент-графт, эндоваскулярный стент-графт для брюшного отдела аорты, для грудного отдела аорты. Это искусственный клапан сердца. Это уже спасало жизни пациентов. Большинство находится на стадии доклинических испытаний.

Эти разработки помогают спасать жизни. Показываем инновационные проекты учёных БНТУ-12

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