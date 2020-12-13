Эти разработки помогают спасать жизни. Показываем инновационные проекты учёных БНТУ

Новости Беларуси. Современный БНТУ не просто университет. Это научно-производственная площадка. 32 лаборатории и собственный технопарк, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Студенческие стартапы здесь получают гранты и возможности превратиться в успешный бизнес-проект. Все разработки инновационные. В некоторых ноу-хау технопарку пока нет равных в мире.

Павел Лущик, заместитель генерального директора по инновационной деятельности научно-технологического парка БНТУ «Политех»:

Например, технология вакуумно-плазменной обработки. Это нанесение тонких, в том числе нанопокрытий, которые позволяют в разы увеличивать износостойкость изделий. Например, при нанесении на элементы подшипников они увеличивают свой срок службы от 2 до 7 раз.

Я не солгу, если скажу, что на сегодняшний день сплавы на основе титана БНТУ научились полировать лучше всех в мире.