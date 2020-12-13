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«У них поле деятельности может быть значительно шире». Как в Беларуси готовят будущих атомщиков

13 декабря 2020 19:06
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Новости Беларуси. На неделе Александр Лукашенко посещал не только больницы страны. 100 лет БНТУ – повод лично поздравить университет с юбилеем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мероприятие не было запланировано в графике главы государства и стало приятным сюрпризом для преподавателей и студентов альма-матер.

«У них поле деятельности может быть значительно шире». Как в Беларуси готовят будущих атомщиков-1

Факультеты один за одним открывались под ведущие производства. Вслед за появлением МТЗ и МАЗа – в 1950-х автотракторный и машиностроительный.

«У них поле деятельности может быть значительно шире». Как в Беларуси готовят будущих атомщиков-4

В начале 1980-х – энергетического строительства и робототехники. Сейчас кому, как не БНТУ, готовить атомщиков для Белорусской АЭС.

Завкафедрой БНТУ: «Когда я поступал, была одна специальность»

«У них поле деятельности может быть значительно шире». Как в Беларуси готовят будущих атомщиков-7

Николай Карницкий, заведующий кафедрой «Тепловые энергетические станции» энергетического факультета БНТУ:
В 2008 году была открыта специальность «Паротурбинные установки атомных электрических станций». Пошли первые выпуски. И когда ребята уже пришли на атомную станцию, выяснилось, что у них поле деятельности может быть значительно шире.

Мы с этого года набрали уже первых 20 человек, переименовали специальность и не только – структурно, внутри поменялось многое – называется «Проектирование и эксплуатация атомных электрических станций».

Сегодня наши студенты, которые готовятся по указанной специальности, будут, надеюсь, хорошими специалистами в будущем при эксплуатации нашего нового энергетического объекта.

«У них поле деятельности может быть значительно шире». Как в Беларуси готовят будущих атомщиков-10

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# Высшее образование в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Николай Карницкий # Фотофакт

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