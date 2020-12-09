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БНТУ награждён орденом Трудовой Славы. Университет отмечает 100-летие

09 декабря 2020 17:54
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Новости Беларуси. Белорусский национальный технический университет награжден орденом Трудовой Славы.

Соответствующий Указ 9 декабря подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни отмечается вековой юбилей основания БНТУ.

БНТУ награждён орденом Трудовой Славы. Университет отмечает 100-летие-1

Высокой награды университет удостоен за вклад в развитие инженерно-технического образования, проведение исследований в области машиностроения, энергетики, строительства и архитектуры, внедрение новых современных технологий, подготовку научных кадров.

БНТУ награждён орденом Трудовой Славы. Университет отмечает 100-летие-4

До недавнего времени в стране не было практики поощрения государственными наградами учреждений и их коллективов. Такая возможность появилась благодаря решению Президента, принятому на этой неделе.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Фотофакт

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