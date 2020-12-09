БНТУ награждён орденом Трудовой Славы. Университет отмечает 100-летие
Новости Беларуси. Белорусский национальный технический университет награжден орденом Трудовой Славы.
Соответствующий Указ 9 декабря подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эти дни отмечается вековой юбилей основания БНТУ.
Высокой награды университет удостоен за вклад в развитие инженерно-технического образования, проведение исследований в области машиностроения, энергетики, строительства и архитектуры, внедрение новых современных технологий, подготовку научных кадров.
До недавнего времени в стране не было практики поощрения государственными наградами учреждений и их коллективов. Такая возможность появилась благодаря решению Президента, принятому на этой неделе.