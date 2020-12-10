Кто тот архитектор, который создал Нулевой километр в Минске?

Новости Беларуси. Архитектор любимого места встреч, свиданий и фотосессий в столице не сдерживал улыбку в коротком, но эмоциональном разговоре с Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне вот запомнился наш архитектор – где-то он спрятался, а, вот – а вы, говорит, помните, как мы Нулевой километр в Беларуси устанавливали? Ну конечно, помню, на это сейчас все смотрят, и вы тоже. Ну, наверное, не все еще знают, что мы с тобой это хорошее дело сделали.

Армен Сардаров, архитектор:

Главное, что вы его одобрили, Александр Григорьевич.

Александр Лукашенко:

Мы что-то еще должны сделать доброе для нашей страны и для нашей Беларуси.

Армен Сардаров возглавляет архитектурный факультет БНТУ. В его профессиональном портфолио – бульвар возле Нацбанка, дорога в Национальный аэропорт, памятник Ил-2 у Кургана Славы. А еще сотни студентов и их пропуск в большой мир архитектуры.