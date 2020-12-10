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Кто тот архитектор, который создал Нулевой километр в Минске?

10 декабря 2020 18:19
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Новости Беларуси. Архитектор любимого места встреч, свиданий и фотосессий в столице не сдерживал улыбку в коротком, но эмоциональном разговоре с Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто тот архитектор, который создал Нулевой километр в Минске?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мне вот запомнился наш архитектор – где-то он спрятался, а, вот – а вы, говорит, помните, как мы Нулевой километр в Беларуси устанавливали? Ну конечно, помню, на это сейчас все смотрят, и вы тоже. Ну, наверное, не все еще знают, что мы с тобой это хорошее дело сделали.

Кто тот архитектор, который создал Нулевой километр в Минске?-4

Армен Сардаров, архитектор:
Главное, что вы его одобрили, Александр Григорьевич.

Кто тот архитектор, который создал Нулевой километр в Минске?-7

Александр Лукашенко:
Мы что-то еще должны сделать доброе для нашей страны и для нашей Беларуси.

Кто тот архитектор, который создал Нулевой километр в Минске?-10

Армен Сардаров возглавляет архитектурный факультет БНТУ. В его профессиональном портфолио – бульвар возле Нацбанка, дорога в Национальный аэропорт, памятник Ил-2 у Кургана Славы. А еще сотни студентов и их пропуск в большой мир архитектуры.

Кто тот архитектор, который создал Нулевой километр в Минске?-13

И таких по-настоящему золотых преподавателей в БНТУ немало. Глава государства сегодня поблагодарил каждого. И это не просто фигура речи.

# Архитектура # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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