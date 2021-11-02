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«Данный случай неординарный». Заведующий ожоговым отделением БСМП рассказал, как спасали Рому Когодовского

02 ноября 2021 17:55
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Новости Беларуси. История, за которой с замиранием сердца следила вся страна и лично глава государства. 12-летний Рома Когодовский получил 65 % ожогов тела, спасая брата из горящего дома в конце апреля. За 5 месяцев он перенес более 20 операций по пересадке кожи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Данный случай неординарный». Заведующий ожоговым отделением БСМП рассказал, как спасали Рому Когодовского-1

2 ноября мальчик изучил интерьеры Дворца Независимости и побывал в кабинете Президента, а также из рук Александра Лукашенко получил заслуженную награду.  

«Данный случай неординарный». Заведующий ожоговым отделением БСМП рассказал, как спасали Рому Когодовского-4

Вместе с Ромой в гости к Президенту приехала его мама. Мария больше 100 дней не отходила от сына в больничных палатах. Состояние мальчика не могло не пугать родных. Но сегодня, чуть окрепнув после выписки, Рома самостоятельно и с интересом изучает интерьеры Дворца. Взрослые не могут скрыть радости.  

«Данный случай неординарный». Заведующий ожоговым отделением БСМП рассказал, как спасали Рому Когодовского-7

Игорь Зеленко, заведующий детского ожогового отделения БСМП Минска:  
Данный случай неординарный. Потребовалась мобилизация всего накопленного практического опыта применения новейших, современных технологий лечения. Выписан он у нас был чуть меньше месяца назад, поэтому за это время он еще более окреп, он более самостоятельным стал, максимально обслуживает себя. Конечно, я тоже очень сильно рад.  

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