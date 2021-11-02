«Если бы не они, меня бы здесь не было». Рома Когодовский побывал во Дворце Независимости. Что говорят врачи и сам мальчик?

Новости Беларуси. Орден «За личное мужество» юному герою. История, за которой с замиранием сердца следила вся страна и лично глава государства. 12-летний Рома Когодовский получил 65 % ожогов тела, спасая брата из горящего дома в конце апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За пять месяцев он перенес более 20 операций по пересадке кожи. 2 ноября мальчик из рук Александра Лукашенко получил заслуженную награду, изучил интерьеры Дворца Независимости и побывал в кабинете Президента. Трогательная история мужества и большой любви в материале Ксении Худолей.

Ксения Худолей, корреспондент:

Так вышло, что экскурсия во Дворец Независимости – одно из первых за долгое время публичных мероприятий Ромы. Мальчик провел в больнице долгие месяцы и мужественно, шаг за шагом преодолевал последствия трагедии. И, к счастью, больничные палаты сменились спокойным и даже торжественным антуражем. Именно этого Роме желала вся страна.

Вместе с Ромой в гости к Президенту приехала его мама. Мария больше 100 дней не отходила от сына в больничных палатах. Состояние мальчика не могло не пугать родных. Но сегодня, чуть окрепнув после выписки, Рома самостоятельно и с интересом изучает интерьеры Дворца. Пусть впереди еще долгий путь к выздоровлению, главные страхи позади. «Данный случай неординарный». Заведующий ожоговым отделением БСМП рассказал, как спасали Рому Когодовского.

Лариса Золотухина, заведующая отделением анестезиологии и реанимации БСМП Минска:

Когда смотрит вся страна, когда мама мальчика с первых дней, несмотря на все наши сомнения – мы говорили, что прогноз сомнительный, мы не знаем, как будет, чем закончится случай именно данный, конкретный, – она всегда в нас верила. И вот эта вера ее – конечно, надо было соответствовать этому. Надо было делать. Мы работали и просто не задумывались ни о чем. Ни о себе, ни о сне. Мы просто работали.

За этой историей с замиранием сердца следила вся страна. 29 апреля в Мядельском районе случился пожар. Из огня Рома Когодовский на своих руках вынес двухлетнего брата Ваню. А после сразу же потерял сознание. Врачи диагностировали ожоги 65 % тела. Из Мядельской ЦРБ ребенка доставлял в Республиканский ожоговый центр вертолет МЧС. А после дни борьбы за жизнь мальчика, недели в реанимации, месяцы в больничной палате. Ситуацию на личном контроле держал глава государства. И 2 ноября Александр Лукашенко с радостью встречал гостей. Александр Лукашенко – Роме Когодовскому: ты у нас герой! Этот орден очень редко взрослые люди получают. Читайте здесь.

Пользуясь случаем, Александр Лукашенко вручил государственные награды. Орден «За личное мужество» на груди маленького героя не оставил равнодушным никого. Удержаться от сантиментов медикам сложно – для них Рома и другие тяжелые дети становятся родными за время общей борьбы с болезнью. Методы лечения для юного пациента вырабатывались коллегиально с участием министра здравоохранения, лучших врачей разных профилей, также были консультации российских коллег. Декан хирургического факультета БелМАПО: «Роман собрал все возможные осложнения, которые описаны в учебниках». Читайте здесь. Государственными наградами и благодарностями Президента отмечена работа команды минской больницы скорой помощи. Медалью Франциска Скорины – главный внештатный комбустиолог Алексей Часнойть. Именно они лечили Романа от ожогов, прилагая все свои знания и умения. Именно они помогают другим детям с тяжелыми травмами, ставят на ноги, когда надежды, казалось бы, нет. Ежегодно в Республиканский ожоговый центр БСМП поступают три-четыре таких ребенка.

Валентина Казарезова, операционная медицинская сестра БСМП Минска:

Как всегда, поступают дети. Естественно, это волнительно. Все равно мы все родители, все переживаем. Так же как и за своих, так и за чужих детей. Самое главное, чтобы только жив был.

Марина Маркевич, анестезиолог-реаниматолог БСМП Минска:

Параллельно с Ромой лежал тоже еще один мальчик, у которого было 70 % ожогов. И тоже одинаково. И мы смотрели, как Рома борется, как Вадим борется с данным заболеванием. Неважно, это маленький ребенок – годик ему, шесть месяцев – или это пожилой человек, которому больше 70 лет, ко всем отношение одинаковое. У каждого стоит цель – помочь. Во Дворце Независимости Роме сегодня посчастливилось увидеть даже то, что обычно не показывают по телевизору. Глава государства лично провел для мальчика экскурсию по своему кабинету. «Ты помоги мне там сагитировать, хорошо?» Вот о чем Президент попросил Рому Когодовского.

После каникул, во второй четверти Рома приступит к учебе. Видеоформат позволит продолжить реабилитацию. К тому же у семиклассника будет время определиться с будущей профессией. О должности Президента, например, ему рассказал Александр Лукашенко. И даже поделился с Ромой деталями своего рабочего графика. Дома Рому с мамой ждут отец и братья. Чтобы поделиться впечатлениями, им не хватит и нескольких дней. Главное, теперь они положительные. И вспоминать о трагедии Роману даже не хочется.