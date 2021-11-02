Декан хирургического факультета БелМАПО: «Роман собрал все возможные осложнения, которые описаны в учебниках»

Новости Беларуси. История, за которой с замиранием сердца следила вся страна и лично глава государства. 12-летний Рома Когодовский получил 65 % ожогов тела, спасая брата из горящего дома в конце апреля. За 5 месяцев он перенес более 20 операций по пересадке кожи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
2 ноября мальчик изучил интерьеры Дворца Независимости и побывал в кабинете Президента, а также из рук Александра Лукашенко получил заслуженную награду.
Алексей Часнойть, декан хирургического факультета БелМАПО:
Наверное, Роман собрал все возможные осложнения, которые описаны в учебниках по ожоговой болезни. Поэтому только сила его организма плюс наш профессионализм вместе позволили добиться этого результат. Да, я поистине считаю, что это самый сложный и показательный случай в нашей клинической практике.
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