Александр Лукашенко – Роме Когодовскому: ты у нас герой! Этот орден очень редко взрослые люди получают

Новости Беларуси. Более двух десятков операций и месяцы в больничной палате. Вся страна следила за исцелением Романа Когодовского, который вынес из пожара своего двухлетнего брата. 2 ноября юный герой в гостях у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На экскурсии во Дворце Независимости вместе с Ромой его мама. Мария более 100 дней провела в палате с сыном, держа его за руку. Рядом с мальчиком и его спасители – врачи и медработники, которые лечили парня. Рома выписался из больницы, немного окреп и сегодня с интересом осматривал интерьеры Дворца Независимости. Во время экскурсии своих гостей поприветствовал Александр Лукашенко. Пользуясь случаем, глава государства высказал искреннюю благодарность смелости юного белоруса и его врачам.

– Ну, Роман, ты уже стоишь смирно. Приветствую тебя.

– Здравствуйте.

– Молодец.

– Спасибо вам.

– Спасибо вам большое.

– Вы молодцы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо вам, спасибо. Пользуясь случаем, я заодно уже и выполню свою миссию. Ты не против, Роман? Ты у нас герой! Слушай, вот этот орден очень редко взрослые люди получают. Всего несколько орденов в стране вручены большим таким, крепким мужикам. Ты у нас самый крепкий, герой! Поэтому я тебе вручаю этот орден. Когда ты вырастешь, ты поймешь, что это за орден. Вот этот человек [Дмитрий Пиневич. – Прим. ред.] – министр – он пережил с тобой и с врачами все то, что вы переживали вместе. Он, бедняга, и утром, и вечером отчитывался, как тебя лечат, что у тебя нового. Ну, я так понимаю, бывал у тебя. Даже когда ты вообще ничего не видел, не слышал, он к тебе приходил. Мама знает.

Эти люди сделали все для того, чтобы не только тебя защитить и спасти, но совершить подвиг. И знаешь, мы будем гордиться тобой и ими. Потому что, когда сложная была ситуация, мы консультировались, министр и на Запад звонил, и на Восток. Ну и все так это… Когда узнали уровень этой болезни, скажем прямо, отказались помогать. И тогда я ему сказал: вот если вы что-то можете, врачи, сделайте. И они тоже совершили подвиг. Поэтому благодаря тому, что они умеют делать, мы их также награждаем.