«Это в прямом смысле является основным институтом демократии». В Беларуси продолжается работа диалоговых площадок

Новости Беларуси. Диалоговые площадки как самый демократичный путь к реформам. По всей стране представители разных профессий и политических взглядов собираются за столом переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На повестке дня – законы страны и жизнь общества. Так, в Гродно и Гомеле 20 октября обсуждали конституционное реформирование и партийное строительство. Не обошлось без жарких споров. А принять участие в них мог любой белорус. Подробности в материале Галины Буро. Предложение Дмитрия Салаша в хорошем смысле удивило всех. Мужчина, юрист по образованию, принес на обсуждение не просто некоторые тезисы основного закона страны, а целый проект новой Конституции Беларуси от жителей Гродно. Сам Дмитрий активно интересуется политикой, представляет альтернативное мнение. Но при этом готов сесть за стол переговоров.

Дмитрий Салаш, юрист:

Этот проект Конституции разработан абсолютно не мной. Конечно, я туда вносил какие-то свои соображения. Знаю, сейчас пользуются все Telegram. Естественно, там, в недрах Telegram, есть различные в этом плане диалоговые площадки. И родился один из таких проектов. В принципе, я его поддерживаю. Сергей Калинин: мы должны помнить, что эта Конституция позволила нам развиваться 25 лет успешно, поступательно

Кто должен назначать губернаторов, какие функции парламента, как избирать депутатов и какова роль в государственных процессах народа? Прозвучало даже предложение о назревшей административно-территориальной реформе, ведь в последний раз ее проводили 60 лет назад. Предлагали пересмотреть районное деление, возможно, создать округа, упразднить сельские исполкомы.

Олег Романов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, первый проректор ГРГУ имени Янки Купалы: Я полагаю, что это в прямом смысле является основным институтом демократии, потому что мнения людей, мнения общественных объединений, политических партий и гражданского общества таким образом доносятся до государственной власти.

Большое обсуждение вызвал вопрос партийного строительства, ведь именно партии помогают отразить в политических процессах мнение различных групп людей. Сегодня в Беларуси их зарегистрировано 15, но вряд ли они на слуху. Многие скорее в анабиозе. Почему так? Закон о политических партиях был принят еще в 1994 году. Сегодня он нуждается в новом дыхании.

Александр Горный, доцент кафедры истории Беларуси ГРГУ имени Янки Купалы:

Мое предложение – это уменьшить количество учредителей партий до 500 человек, сейчас это 1 000 человек. Очень тяжело какой-либо организации набрать 1 000 человек, 1 000 активистов. А 500 человек – достаточно оптимальное количество для того, чтобы проводить политическую активность. Магистрант БрГТУ: начинают говорить с молодёжью в первую очередь, чтобы понять, какие подходы к ним вырабатывать

Все идеи организаторы помечают. Диалоговые площадки будут проводить и дальше, ведь это и есть здравый путь к реформам. Участники встречи не раз подчеркнули: нам не нужна, как некоторые говорят, жизнь «так, как за границей». Интересный факт: в той же Швейцарии (эту страну очень любят ставить в пример) самый высокий во всей Европе уровень миграции молодежи. Так что бойтесь своих желаний, скажет классик. А Беларуси нужен свой прогрессивный путь.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Часть предложений была обсуждена экспертами и поддержана – оно будет оформлено и передано в республиканские органы власти. Часть предложений в ходе дискуссии была обоснована, что если мы их примем, это ни коим образом не улучшит, а во многом даже ухудшит функционирование системы управления и жизнь людей. Не менее качественный диспут прошел и в Гомеле. К вопросу конституционного реформирования здесь добавили еще один смысл.

Скажите пожалуйста, как сделать так, чтобы изучение Конституции, знание ее, стало нормой каждого человека нашего государства? Считайте, что это старт в национальную идею. Патриотизм! Здесь все заложено.

Не всегда знают жители и своих депутатов, не принимают участие в решениях местной власти. Возможно, сейчас настало время усилить роль местного самоуправления – вопрос на обсуждении. «Необходимо вносить изменения в законы о местном управлении и самоуправлении». О чём говорили в Гомеле на диалоговой площадке

Людмила Михалькова, заслуженный юрист Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Время таких наступило перемен. Люди требуют каких-то новшеств. И, наверное, назрела уже необходимость внести какие-то изменения в действующую Конституцию. Конечно, это процесс очень серьезный, непростой и требует такого всенародного обсуждения. И некоторые вопросы (там четыре главы) могут только изменяться путем референдума.

А пока это только начало. Диалоговые площадки будут работать и дальше в областях и в городе Минске. В итоге от каждого региона сформируют пакеты предложений для правительства, в том числе для подготовки Всебелорусского народного собрания.