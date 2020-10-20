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«Это в прямом смысле является основным институтом демократии». В Беларуси продолжается работа диалоговых площадок

20 октября 2020 16:41
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Новости Беларуси. Диалоговые площадки как самый демократичный путь к реформам. По всей стране представители разных профессий и политических взглядов собираются за столом переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это в прямом смысле является основным институтом демократии». В Беларуси продолжается работа диалоговых площадок-1

На повестке дня – законы страны и жизнь общества. Так, в Гродно и Гомеле 20 октября обсуждали конституционное реформирование и партийное строительство. Не обошлось без жарких споров. А принять участие в них мог любой белорус.

Подробности в материале Галины Буро.

Предложение Дмитрия Салаша в хорошем смысле удивило всех. Мужчина, юрист по образованию, принес на обсуждение не просто некоторые тезисы основного закона страны, а целый проект новой Конституции Беларуси от жителей Гродно. Сам Дмитрий активно интересуется политикой, представляет альтернативное мнение. Но при этом готов сесть за стол переговоров.

«Это в прямом смысле является основным институтом демократии». В Беларуси продолжается работа диалоговых площадок-4

Дмитрий Салаш, юрист:
Этот проект Конституции разработан абсолютно не мной. Конечно, я туда вносил какие-то свои соображения. Знаю, сейчас пользуются все Telegram. Естественно, там, в недрах Telegram, есть различные в этом плане диалоговые площадки. И родился один из таких проектов. В принципе, я его поддерживаю.

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«Это в прямом смысле является основным институтом демократии». В Беларуси продолжается работа диалоговых площадок-7

Кто должен назначать губернаторов, какие функции парламента, как избирать депутатов и какова роль в государственных процессах народа? Прозвучало даже предложение о назревшей административно-территориальной реформе, ведь в последний раз ее проводили 60 лет назад. Предлагали пересмотреть районное деление, возможно, создать округа, упразднить сельские исполкомы.

«Это в прямом смысле является основным институтом демократии». В Беларуси продолжается работа диалоговых площадок-10

Олег Романов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, первый проректор ГРГУ имени Янки Купалы: Я полагаю, что это в прямом смысле является основным институтом демократии, потому что мнения людей, мнения общественных объединений, политических партий и гражданского общества таким образом доносятся до государственной власти.

«Это в прямом смысле является основным институтом демократии». В Беларуси продолжается работа диалоговых площадок-13

Большое обсуждение вызвал вопрос партийного строительства, ведь именно партии помогают отразить в политических процессах мнение различных групп людей. Сегодня в Беларуси их зарегистрировано 15, но вряд ли они на слуху. Многие скорее в анабиозе. Почему так? Закон о политических партиях был принят еще в 1994 году. Сегодня он нуждается в новом дыхании.

«Это в прямом смысле является основным институтом демократии». В Беларуси продолжается работа диалоговых площадок-16

Александр Горный, доцент кафедры истории Беларуси ГРГУ имени Янки Купалы:
Мое предложение – это уменьшить количество учредителей партий до 500 человек, сейчас это 1 000 человек. Очень тяжело какой-либо организации набрать 1 000 человек, 1 000 активистов. А 500 человек – достаточно оптимальное количество для того, чтобы проводить политическую активность.

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«Это в прямом смысле является основным институтом демократии». В Беларуси продолжается работа диалоговых площадок-19

Все идеи организаторы помечают. Диалоговые площадки будут проводить и дальше, ведь это и есть здравый путь к реформам. Участники встречи не раз подчеркнули: нам не нужна, как некоторые говорят, жизнь «так, как за границей». Интересный факт: в той же Швейцарии (эту страну очень любят ставить в пример) самый высокий во всей Европе уровень миграции молодежи. Так что бойтесь своих желаний, скажет классик. А Беларуси нужен свой прогрессивный путь.

«Это в прямом смысле является основным институтом демократии». В Беларуси продолжается работа диалоговых площадок-22

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Часть предложений была обсуждена экспертами и поддержана – оно будет оформлено и передано в республиканские органы власти. Часть предложений в ходе дискуссии была обоснована, что если мы их примем, это ни коим образом не улучшит, а во многом даже ухудшит функционирование системы управления и жизнь людей.

Не менее качественный диспут прошел и в Гомеле. К вопросу конституционного реформирования здесь добавили еще один смысл.

«Это в прямом смысле является основным институтом демократии». В Беларуси продолжается работа диалоговых площадок-25

Скажите пожалуйста, как сделать так, чтобы изучение Конституции, знание ее, стало нормой каждого человека нашего государства? Считайте, что это старт в национальную идею. Патриотизм! Здесь все заложено.

«Это в прямом смысле является основным институтом демократии». В Беларуси продолжается работа диалоговых площадок-28

Не всегда знают жители и своих депутатов, не принимают участие в решениях местной власти. Возможно, сейчас настало время усилить роль местного самоуправления – вопрос на обсуждении.

«Необходимо вносить изменения в законы о местном управлении и самоуправлении». О чём говорили в Гомеле на диалоговой площадке

«Это в прямом смысле является основным институтом демократии». В Беларуси продолжается работа диалоговых площадок-31

Людмила Михалькова, заслуженный юрист Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Время таких наступило перемен. Люди требуют каких-то новшеств. И, наверное, назрела уже необходимость внести какие-то изменения в действующую Конституцию. Конечно, это процесс очень серьезный, непростой и требует такого всенародного обсуждения. И некоторые вопросы (там четыре главы) могут только изменяться путем референдума.

«Это в прямом смысле является основным институтом демократии». В Беларуси продолжается работа диалоговых площадок-34

А пока это только начало. Диалоговые площадки будут работать и дальше в областях и в городе Минске. В итоге от каждого региона сформируют пакеты предложений для правительства, в том числе для подготовки Всебелорусского народного собрания.

«Это в прямом смысле является основным институтом демократии». В Беларуси продолжается работа диалоговых площадок-37

Галина Буро, корреспондент:
Зарегистрироваться на участие в обсуждениях можно на сайтах исполнительных комитетов. Социальный статус и политические взгляды здесь не важны, участником могу стать я или, скажем, вы. Главное – предлагать конструктивные идеи. Ведь это лозунги нужны для хайпа, а чтобы говорить и быть услышанным, нужен диалог.

# Конституция # общество # Дмитрий Салаш # Олег Романов # Людмила Михалькова # Галина Буро # Александр Горный # Владимир Караник # Фотофакт

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