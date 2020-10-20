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«Я её перевернул». Прибор, который помогает незрячим рисовать, минчане придумали благодаря синестезии у своих детей

20 октября 2020 16:01
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Новости Беларуси. Семья минчан разработала уникальный проект, который дает возможность незрячим детям заниматься живописью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Я её перевернул». Прибор, который помогает незрячим рисовать, минчане придумали благодаря синестезии у своих детей-1

Сергей Бондарович придумал устройство, состоящее из микроконтроллера и датчиков распознавания цвета. Нужно лишь поднести его к поверхности холста или предмета, чтобы информация была считана.

«Я её перевернул». Прибор, который помогает незрячим рисовать, минчане придумали благодаря синестезии у своих детей-4

После расшифровки данных сигнал поступает в мобильное приложение. Раздается определенный звук в зависимости от цвета изученной поверхности.   

«Я её перевернул». Прибор, который помогает незрячим рисовать, минчане придумали благодаря синестезии у своих детей-7

Сергей изготовил три устройства, используя 3D-принтер. Признается, что до серийного производства еще далеко – нужна доработка. 

«Я её перевернул». Прибор, который помогает незрячим рисовать, минчане придумали благодаря синестезии у своих детей-10

Сергей Бондарович, основатель художественного проекта «БелоникаАрт»:    
У меня два ребенка, и у обоих детей есть особенность восприятия – синестезия. Это когда информация из одного органа чувств попадает в другой. То есть они видят цвета, когда слышат звуки. То есть они читают, у них раскрашивается это все в краски. Каждая буква имеет свой цвет.  

«Я её перевернул». Прибор, который помогает незрячим рисовать, минчане придумали благодаря синестезии у своих детей-13

Мы это случайно выяснили, и мне показалась интересной сама по себе идея. Я ее перевернул и подумал, что это может оказаться интересным и полезным.  

«Я её перевернул». Прибор, который помогает незрячим рисовать, минчане придумали благодаря синестезии у своих детей-16

Ирина Бондарович, основательница художественного проекта «БелоникаАрт»:  
Наш проект начался с конца сентября. Занимаемся мы совсем недолго, но уже у нас есть успехи. Вот даже наши картины, которые можно посмотреть. Впереди грандиозные планы: мы планируем к Новому году сделать выставку. Сейчас очень важно найти место, где мы сможем показать картины ребят.  

«Я её перевернул». Прибор, который помогает незрячим рисовать, минчане придумали благодаря синестезии у своих детей-19

Уроки проходят в специализированной столичной школе № 188. Сейчас классы посещают 13 ребят. Дети рисуют абстракции.

«Я её перевернул». Прибор, который помогает незрячим рисовать, минчане придумали благодаря синестезии у своих детей-22

Юные художники стараются запоминать мелодию цвета, закрепляют знания на каждом уроке, чтобы потом осознанно передавать на полотнах свои чувства. 

«Я её перевернул». Прибор, который помогает незрячим рисовать, минчане придумали благодаря синестезии у своих детей-25

Анна Плескач: 
Это картина с одеждой, вот тут сверху приклеена часть с пуговицами. Тоже считаю, что это очень важная составляющая жизни человека, поэтому важно понять, какого это цвета одежда.

«Я её перевернул». Прибор, который помогает незрячим рисовать, минчане придумали благодаря синестезии у своих детей-28

Еще у меня есть еще одна картина, там очень много красного цвета. Это такой яркий, эмоциональный цвет. Еще я очень сильно уважаю культуру Советского Союза.

«Я её перевернул». Прибор, который помогает незрячим рисовать, минчане придумали благодаря синестезии у своих детей-31

Иван Протосовицкий: 
Я использовал черный и красный. Черный – потому что это брутальность. Это мое мнение, брутальность. Я автомобилями увлекаюсь, мне говорили, что черный – такой хороший цвет. А красный потому, что скорость, упорность. 

«Я её перевернул». Прибор, который помогает незрячим рисовать, минчане придумали благодаря синестезии у своих детей-34

Влад Корнев: 
На этой картине я изобразил восторг. На занятиях мы обсуждали, какими цветами лучше изобразить эмоции.

«Я её перевернул». Прибор, который помогает незрячим рисовать, минчане придумали благодаря синестезии у своих детей-37

Я решил, что красный и зеленый цвета наиболее подходят для выражения яркой эмоции. И еще главное, что картина получилась текстурной, я могу ее почувствовать. 

«Я её перевернул». Прибор, который помогает незрячим рисовать, минчане придумали благодаря синестезии у своих детей-40

«Я её перевернул». Прибор, который помогает незрячим рисовать, минчане придумали благодаря синестезии у своих детей-42

В планах у создателей доработка и расширение функций. Так люди, потерявшие зрение, смогут использовать прибор в повседневной жизни. Например, самим выбирать себе одежду в магазине.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Сергей Бондарович # Ирина Бондарович # Анна Плескач # Иван Протосовицкий # Влад Корнев # Фотофакт

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