«Я её перевернул». Прибор, который помогает незрячим рисовать, минчане придумали благодаря синестезии у своих детей

Новости Беларуси. Семья минчан разработала уникальный проект, который дает возможность незрячим детям заниматься живописью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Семья минчан разработала уникальный проект, который дает возможность незрячим детям заниматься живописью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сергей Бондарович придумал устройство, состоящее из микроконтроллера и датчиков распознавания цвета. Нужно лишь поднести его к поверхности холста или предмета, чтобы информация была считана.
После расшифровки данных сигнал поступает в мобильное приложение. Раздается определенный звук в зависимости от цвета изученной поверхности.
Сергей изготовил три устройства, используя 3D-принтер. Признается, что до серийного производства еще далеко – нужна доработка.
Сергей Бондарович, основатель художественного проекта «БелоникаАрт»:
У меня два ребенка, и у обоих детей есть особенность восприятия – синестезия. Это когда информация из одного органа чувств попадает в другой. То есть они видят цвета, когда слышат звуки. То есть они читают, у них раскрашивается это все в краски. Каждая буква имеет свой цвет.
Мы это случайно выяснили, и мне показалась интересной сама по себе идея. Я ее перевернул и подумал, что это может оказаться интересным и полезным.
Ирина Бондарович, основательница художественного проекта «БелоникаАрт»:
Наш проект начался с конца сентября. Занимаемся мы совсем недолго, но уже у нас есть успехи. Вот даже наши картины, которые можно посмотреть. Впереди грандиозные планы: мы планируем к Новому году сделать выставку. Сейчас очень важно найти место, где мы сможем показать картины ребят.
Уроки проходят в специализированной столичной школе № 188. Сейчас классы посещают 13 ребят. Дети рисуют абстракции.
Юные художники стараются запоминать мелодию цвета, закрепляют знания на каждом уроке, чтобы потом осознанно передавать на полотнах свои чувства.
Анна Плескач:
Это картина с одеждой, вот тут сверху приклеена часть с пуговицами. Тоже считаю, что это очень важная составляющая жизни человека, поэтому важно понять, какого это цвета одежда.
Еще у меня есть еще одна картина, там очень много красного цвета. Это такой яркий, эмоциональный цвет. Еще я очень сильно уважаю культуру Советского Союза.
Иван Протосовицкий:
Я использовал черный и красный. Черный – потому что это брутальность. Это мое мнение, брутальность. Я автомобилями увлекаюсь, мне говорили, что черный – такой хороший цвет. А красный потому, что скорость, упорность.
Влад Корнев:
На этой картине я изобразил восторг. На занятиях мы обсуждали, какими цветами лучше изобразить эмоции.
Я решил, что красный и зеленый цвета наиболее подходят для выражения яркой эмоции. И еще главное, что картина получилась текстурной, я могу ее почувствовать.
В планах у создателей доработка и расширение функций. Так люди, потерявшие зрение, смогут использовать прибор в повседневной жизни. Например, самим выбирать себе одежду в магазине.