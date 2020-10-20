«Я её перевернул». Прибор, который помогает незрячим рисовать, минчане придумали благодаря синестезии у своих детей

Новости Беларуси. Семья минчан разработала уникальный проект, который дает возможность незрячим детям заниматься живописью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Бондарович придумал устройство, состоящее из микроконтроллера и датчиков распознавания цвета. Нужно лишь поднести его к поверхности холста или предмета, чтобы информация была считана.

После расшифровки данных сигнал поступает в мобильное приложение. Раздается определенный звук в зависимости от цвета изученной поверхности.

Сергей изготовил три устройства, используя 3D-принтер. Признается, что до серийного производства еще далеко – нужна доработка.

Сергей Бондарович, основатель художественного проекта «БелоникаАрт»:

У меня два ребенка, и у обоих детей есть особенность восприятия – синестезия. Это когда информация из одного органа чувств попадает в другой. То есть они видят цвета, когда слышат звуки. То есть они читают, у них раскрашивается это все в краски. Каждая буква имеет свой цвет.

Мы это случайно выяснили, и мне показалась интересной сама по себе идея. Я ее перевернул и подумал, что это может оказаться интересным и полезным.

Ирина Бондарович, основательница художественного проекта «БелоникаАрт»:

Наш проект начался с конца сентября. Занимаемся мы совсем недолго, но уже у нас есть успехи. Вот даже наши картины, которые можно посмотреть. Впереди грандиозные планы: мы планируем к Новому году сделать выставку. Сейчас очень важно найти место, где мы сможем показать картины ребят.

Уроки проходят в специализированной столичной школе № 188. Сейчас классы посещают 13 ребят. Дети рисуют абстракции.

Юные художники стараются запоминать мелодию цвета, закрепляют знания на каждом уроке, чтобы потом осознанно передавать на полотнах свои чувства.

Анна Плескач:

Это картина с одеждой, вот тут сверху приклеена часть с пуговицами. Тоже считаю, что это очень важная составляющая жизни человека, поэтому важно понять, какого это цвета одежда.

Еще у меня есть еще одна картина, там очень много красного цвета. Это такой яркий, эмоциональный цвет. Еще я очень сильно уважаю культуру Советского Союза.

Иван Протосовицкий:

Я использовал черный и красный. Черный – потому что это брутальность. Это мое мнение, брутальность. Я автомобилями увлекаюсь, мне говорили, что черный – такой хороший цвет. А красный потому, что скорость, упорность.

Влад Корнев:

На этой картине я изобразил восторг. На занятиях мы обсуждали, какими цветами лучше изобразить эмоции.

Я решил, что красный и зеленый цвета наиболее подходят для выражения яркой эмоции. И еще главное, что картина получилась текстурной, я могу ее почувствовать.