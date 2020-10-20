Прямой эфир

Григорий Азарёнок: реальность расставит всё на свои места. Репортаж с минских улиц

20 октября 2020 16:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Митинги 19 октября в столице стали яркой иллюстрацией реального положения дел в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азарёнок: реальность расставит всё на свои места. Репортаж с минских улиц-1

Заграничные Telegram-каналы призвали присоединиться к протестной массе ветеранов и воинов-интернационалистов. Те действительно пришли, но с государственной символикой и в поддержку действующего Президента. У небольшой группы несогласных не нашлось аргументов, кроме криков, агрессии и обвинений.

Григорий Азаренок о значении вчерашнего события.

Григорий Азарёнок: реальность расставит всё на свои места. Репортаж с минских улиц-4

Григорий Азаренок, корреспондент:
Полная неадекватность наших змагаров заключается в том, что они действительно верят в то, о чем им пишут Telegram-каналы. Они серьезно относятся к ультиматуму Светы Литовской, на самом деле уверены, что скоро будут жить в новой Беларуси. И, что самое невероятное, безусловно считают, что их большинство.

Григорий Азарёнок: реальность расставит всё на свои места. Репортаж с минских улиц-7

Чтобы уверенность не шаталась, им постоянно требуются новые дозы баек-тутбаек, кошерные видео блогера Максима Каца и истеричные завывания польских Telegram. А когда лицом к лицу сталкиваются с реальностью, в головах происходит настоящий ядерный взрыв.

Григорий Азарёнок: реальность расставит всё на свои места. Репортаж с минских улиц-10

Давай-давай, снимай! Иди, фашист, снимай!

Григорий Азарёнок: реальность расставит всё на свои места. Репортаж с минских улиц-13

Григорий Азаренок: 
Вчера в центре Минска действительно столкнулись два народа. 10 тысяч белорусов. Большинство – в погонах: отставные офицеры, офицеры запаса, ветераны войны, воины-интернационалисты. Они пришли, потому что их позвали.

Григорий Азарёнок: реальность расставит всё на свои места. Репортаж с минских улиц-16

Государственные флаги. Золотые лампасы. Цветы. Ни одного лозунга с отрицательным смыслом. Только за: за страну, за народ, за государство, за Президента.

«Денег нам не надо, мы за мир». Эти белорусы собрались в центре Минска, чтобы высказаться

Григорий Азаренок:
И вторая сторона. Тут я от комментариев воздержусь. Кадры скажут сами за себя.

Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления

Григорий Азарёнок: реальность расставит всё на свои места. Репортаж с минских улиц-19

Григорий Азаренок:
Их было 700 человек. Но посмотрите, как они убеждены, что больше. А вот как это делается. Посмотрите как сотрудники неполживых СМИ выбирают ракурсы для фотографирования БЧБ-толпы. Так и получается картинка масштабного шествия. И никакими доводами потом не убедишь их, что это дешевые трюки. Все эти «тутбаи», «не наши нивы», «поехавшие кукухи», «нихто» считают своих поклонников за тупое стадо баранов, которым можно впарить любую дичь.

Григорий Азарёнок: реальность расставит всё на свои места. Репортаж с минских улиц-22

Григорий Азаренок: 
Достаточно показать фото, где у участника митинга из кармана торчит купюра в 50 рублей, добавить ехидную надпись, и змагары уверены, что все купленные. Логичная мысль о том, что это просто 50 рублей, которые торчат из кармана, ни в одну светлую голову не приходит.

«Да, мне заплатили! 20 миллиардов долларов»

Григорий Азарёнок: реальность расставит всё на свои места. Репортаж с минских улиц-25

Григорий Азаренок:
Вот это – действительно мирный митинг. Люди, которые созидают, всегда спокойны. Но суровы. И если их постоянно доставать и провоцировать, рано или поздно они дадут ответ. Да так, что мало не покажется. Вчера так и было. Змагар попытался подраться с ветеранами. Получил по полной программе.

Григорий Азарёнок: реальность расставит всё на свои места. Репортаж с минских улиц-28

– Тихо, тихо, ты не лезь. Ну не лезь. Там есть, кому разобраться.
– Тихо, тихо, спокойно! Отошел!

Григорий Азарёнок: реальность расставит всё на свои места. Репортаж с минских улиц-31

Григорий Азаренок: 
Реальность все равно расставит все на свои места. Котлетный ультиматум окажется пшиком, а зимний ветер сдует с улиц злобу и ненависть. А самым упорным белорусы уже подсказали дорогу.

Григорий Азарёнок: реальность расставит всё на свои места. Репортаж с минских улиц-34

Не нравится? Литва, Польша – вперед! Вас ждут там.

Григорий Азарёнок: реальность расставит всё на свои места. Репортаж с минских улиц-37

Григорий Азаренок: 
А эти люди остануться здесь. Они служили своему государству. И еще послужат.

# Акции протеста # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я её перевернул». Прибор, который помогает незрячим рисовать, минчане придумали благодаря синестезии у своих детей
20 октября 2020 16:01

«Я её перевернул». Прибор, который помогает незрячим рисовать, минчане придумали благодаря синестезии у своих детей

Что пожелал Митрополит Вениамин учащимся колледжа электроники?
20 октября 2020 14:54

Что пожелал Митрополит Вениамин учащимся колледжа электроники?

Восемь автобусных и один троллейбусный. В Минске открыли новые транспортные маршруты
20 октября 2020 14:33

Восемь автобусных и один троллейбусный. В Минске открыли новые транспортные маршруты