Григорий Азарёнок: реальность расставит всё на свои места. Репортаж с минских улиц

Новости Беларуси. Митинги 19 октября в столице стали яркой иллюстрацией реального положения дел в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заграничные Telegram-каналы призвали присоединиться к протестной массе ветеранов и воинов-интернационалистов. Те действительно пришли, но с государственной символикой и в поддержку действующего Президента. У небольшой группы несогласных не нашлось аргументов, кроме криков, агрессии и обвинений. Григорий Азаренок о значении вчерашнего события.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Полная неадекватность наших змагаров заключается в том, что они действительно верят в то, о чем им пишут Telegram-каналы. Они серьезно относятся к ультиматуму Светы Литовской, на самом деле уверены, что скоро будут жить в новой Беларуси. И, что самое невероятное, безусловно считают, что их большинство.

Чтобы уверенность не шаталась, им постоянно требуются новые дозы баек-тутбаек, кошерные видео блогера Максима Каца и истеричные завывания польских Telegram. А когда лицом к лицу сталкиваются с реальностью, в головах происходит настоящий ядерный взрыв.

Давай-давай, снимай! Иди, фашист, снимай!

Григорий Азаренок:

Вчера в центре Минска действительно столкнулись два народа. 10 тысяч белорусов. Большинство – в погонах: отставные офицеры, офицеры запаса, ветераны войны, воины-интернационалисты. Они пришли, потому что их позвали.

Григорий Азаренок:

Их было 700 человек. Но посмотрите, как они убеждены, что больше. А вот как это делается. Посмотрите как сотрудники неполживых СМИ выбирают ракурсы для фотографирования БЧБ-толпы. Так и получается картинка масштабного шествия. И никакими доводами потом не убедишь их, что это дешевые трюки. Все эти «тутбаи», «не наши нивы», «поехавшие кукухи», «нихто» считают своих поклонников за тупое стадо баранов, которым можно впарить любую дичь.

Григорий Азаренок:

Достаточно показать фото, где у участника митинга из кармана торчит купюра в 50 рублей, добавить ехидную надпись, и змагары уверены, что все купленные. Логичная мысль о том, что это просто 50 рублей, которые торчат из кармана, ни в одну светлую голову не приходит. «Да, мне заплатили! 20 миллиардов долларов»

Григорий Азаренок:

Вот это – действительно мирный митинг. Люди, которые созидают, всегда спокойны. Но суровы. И если их постоянно доставать и провоцировать, рано или поздно они дадут ответ. Да так, что мало не покажется. Вчера так и было. Змагар попытался подраться с ветеранами. Получил по полной программе.

– Тихо, тихо, ты не лезь. Ну не лезь. Там есть, кому разобраться.

– Тихо, тихо, спокойно! Отошел!

Григорий Азаренок:

Реальность все равно расставит все на свои места. Котлетный ультиматум окажется пшиком, а зимний ветер сдует с улиц злобу и ненависть. А самым упорным белорусы уже подсказали дорогу.

Не нравится? Литва, Польша – вперед! Вас ждут там.