Сергей Калинин: мы должны помнить, что эта Конституция позволила нам развиваться 25 лет успешно, поступательно

Новости Беларуси. Диалоговые площадки продолжают работу по всей Беларуси. 19 октября в Минске актуальные для страны вопросы обсудили депутаты Палаты представителей и представители Совета Республики вместе с юристами, историками и учеными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развитие социума вкупе с современными достижениями научно-технического прогресса увеличило скорость общественного развития. Соответственно, быстро и эффективно должны меняться базовые элементы государства: его экономическая, политическая, социальная, правовая и идеологическая системы. Но, как говорится, строить новое лучше, используя уже приобретенный опыт.