Сергей Калинин: мы должны помнить, что эта Конституция позволила нам развиваться 25 лет успешно, поступательно

Новости Беларуси. Диалоговые площадки продолжают работу по всей Беларуси. 19 октября в Минске актуальные для страны вопросы обсудили депутаты Палаты представителей и представители Совета Республики вместе с юристами, историками и учеными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Развитие социума вкупе с современными достижениями научно-технического прогресса увеличило скорость общественного развития. Соответственно, быстро и эффективно должны меняться базовые элементы государства: его экономическая, политическая, социальная, правовая и идеологическая системы. Но, как говорится, строить новое лучше, используя уже приобретенный опыт.
Сергей Калинин, заведующий кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета БГУ:
С одной стороны, очень важно правильно сохранить то хорошее, что было в нынешней Конституции. Мы должны помнить то, что эта Конституция позволила нам развиваться 25 лет успешно, поступательно. Но, с другой стороны, нужна такая Конституция, такое перераспределение полномочий органов власти, которое позволит нам, с одной стороны, максимально учесть интересы различных слоев населения, то есть это партийная реформа. Но, с другой стороны, сохранить систему управляемости, чтобы мы потом, через определенное время, не оказались у разбитого корыта.
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